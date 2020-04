Pide Obispo no solo erradicar COVID-19 también la violencia

Celaya, Guanajuato.- El Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, comentó que estas fechas son propicias para la reflexión, de quedarse en casa, de reflexionar y cambiar lo que está mal, ya que el COVID-19 no es la única que azota la ciudad, la delincuencia es una de ellas y la misma debe ser erradicada.

No es el flagelo de la plaga que vivimos, tenemos otra que ha matado a más gente aquí, y sigue matando, que es la violencia, es tiempo de curarnos de estas plagas, ojalá que este tiempo de encierro nos ayude a reflexionar y que salgamos al final de esta crisis mejorados, tomando otros valores y pensando en otras cosas no solo en cosas banales” señaló el Obispo.

Comentando que debemos vivir nuestra Semana Santa con esta celebración de los Ramos que marca el inicio de la misma, vivirla de una manera muy especial; la mayoría encerrados, y sin las tradiciones, pero que sea de manera única y especial.

Comentó que debemos centrarnos en lo esencial, que las tradiciones no son lo que hacen propiamente la Semana Santa, sino la celebración del misterio pascual, muerte y resurrección de Jesucristo.

Estamos recordando que nosotros participamos en esta vida nueva que Cristo nos da con su muerte, pero ojalá siempre la celebremos logrando mejorar, renovar nuestra vida, no quedarnos en prácticas antiguas, no ser como los mercaderes que hacían negocios en el templo, no debemos ser como ellos, irnos por el exterior”, señaló Castillo Plascencia.