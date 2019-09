Pide Obispo que no se olvide el Domingo Negro

Celaya, Gto.- Con la presencia de solo 25 personas, se llevó a cabo la misa en la Catedral en conmemoración de las explosiones en la Central de Abastos de Celaya donde no asistió la alcaldesa Elvira Paniagua.

El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia pidió durante la homilía no olvidar a las víctimas ni a los familiares de dicho evento además de pedir un minuto de silencio en memoria de las 72 personas fallecidas.

Se nos va olvidando, es muy poca gente la que asiste (...) ojalá que no se nos olvidé ni nos olvidemos y sobre todo que no vayamos haciendo costra", dijo Castillo Plascencia.

En entrevista, el líder religioso aprovechó para pedir que tampoco se olvide a las víctimas de la violencia que se ha registrado en el municipio.

Los muertos de todos los días son un montón, no tan poquitos como aquellos (Domingo Negro) y sin embargo ya se nos hizo costra (...), una sociedad que simplemente se encoge, se encierra, que nada más no me pase a mi que les pase a los demás, da esa impresión, es triste ante el dolor de los demás", afirmó el obispo.