Pide SNTE regresar a escuelas con las 3 ‘V’

León, Gto.- Las dos dirigentes sindicales de las secciones 13 y 45 del SNTE, consideran que se debe regresar a las clases presenciales hasta que se cumplan las tres ‘V’: vacunación, voluntario y (semáforo) verde. Y aún no se cumplen dos de esas condiciones, la vacunación a profesores y el cambio a semáforo verde.

No obstante, no prohibirán a ningún maestro que quiera participar en la prueba piloto de clases presenciales que la SEG y que será voluntaria.

“Para que nosotros participemos, fuimos muy enfáticas las secciones 13 y 45, se tienen que completar las tres ‘V’ que marca el maestro Alfonso Zepeda Salas (dirigente nacional del SNTE): vacunación, voluntario y en esa parte debe de haber semáforo verde en Guanajuato.

“Entonces como todavía no está en ninguna de las tres ‘V’, lo ponemos en una acción voluntaria. Le dijimos a la Secretaría de Educación que tenemos que esperarnos y que ellos como funcionarios deberían de ser muy sensibles en el tema”.

Todavía no saben cuántas escuelas se van a inscribir en esta convocatoria, declaró en entrevista para AM, María Bertha Solórzano Lujano, secretaria general de la sección 45 del SNTE.

Aclaró que el sindicato se sujetará a quienes de manera voluntaria se inscriban. “Y ya veremos qué escuelas, qué maestros estarán participando. Estaremos participando de manera libre”.

La sección 45 agrupa a más de 25 mil profesores pero desconoce cuántos de ellos participarán en la prueba piloto de la SEG.

Por su parte, Adriana Sánchez Lira Flores, secretaria general de la sección 13, reafirmó que tienen un mandato nacional de que se deben de cumplir las tres ‘V’.

“Nosotros respetamos las facultades que tiene la Secretaría y Gobierno del Estado para implementar las acciones que necesiten, pero nuestra postura es ir por el cuidado de nuestros alumnos y de nuestros trabajadores”.

Aunque enfatizó que se tienen que tomar todas las precauciones necesarias para que ningún trabajador ni ningún niño se arriesguen.

La sección 13 cuenta con 36 mil 600 agremiados.



