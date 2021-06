Pide Sinhue envíen vacunas de las buenas

Irapuato-. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a la Federación para que envíe vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

AM publicó ayer que la OMS no ha dado su aprobación a las vacunas anticovid de las marcas CanSinoBio y Sputnik V,

Hacer un llamado al gobierno federal a que las vacunas que nos puedan enviar que sean vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, lo que pediríamos, saben que nosotros no hemos podido adquirir las vacunas, pero si pedirle al gobierno federal de que estas vacunas que nos envíen sean vacunas aprobadas por la OMS”, dijo.

Mencionó que se sigue firme con el plan de compra de vacunas, sin embargo, no han podido concretarlo.

Nadie ha podido comprarlas de hecho, porque siguen en Fase 3, en fase prueba y cuando son fase tres no pueden ser comercializadas solo se venden a gobierno naciones, no subnacionales, pero bueno no quitamos el dedo del renglón y esperamos que pronto podamos ayudar a vacunar”, dijo.