Pide alcalde no alarmar por asesinato en parque vecinal

Irapuato.- Tras el ataque ocurrido en el parque vecinal de la colonia Flores Magón, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó que no hay que generar alarma entre las ciudadanos que acuden a estos lugares.

No, no, no, no hay que generar ese tipo de información (alertar a los niños y padres de familia)”, dijo Ortiz Gutiérrez.