Pide auditar Auditoría del Estado por acoso, irregulariades y mal desempeño

Guanajuato.- En la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) denuncian que hay acoso laboral, sexual, indemnizaciones irregulares y mal desempeño de directores.

Así lo señala una queja formal de 10 cuartillas presentada por un extrabajador de la dependencia ante los diputados que integran la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al titular del Órgano de Control del Poder Legislativo.

El auditor general del Estado, Francisco Javier Pérez Salazar, ofreció revisar los señalamientos y se dijo abierto de que instancias externas auditen lo observado.

Recordó que la Contraloría Interna del Poder Legislativo audita su cuenta pública.

La queja

El quejoso hizo la denuncia a través de un un correo electrónico anónimo que, explica, tiene su origen “no en la falta de agallas para dar mis datos, sino en las arbitrariedades de que fui víctima en su momento y del temor fundado a represalias futuras y a ser revictimizado por parte del titular de la ASEG y su personal directivo”.

Se pide requerir a los comités de integridad y de violencia de la ASEG las denuncias que han recibido y cita conocer al menos una por acoso sexual, otra por acoso laboral y una renuncia presentada por la violencia laboral contra un trabajador.

También pide que se revisen las separaciones laborales de enero 2020 a la fecha.

Refiere el caso particular de seis extrabajadores de la ASEG con varios años de experiencia. Y cuestiona que el Auditor “afirme que los despidos efectuados a esta fecha responden a que los funcionarios no cumplían con el perfil ideal para el puesto que desempeñaban, resulta inverosímil o bien sumamente irresponsable que, luego de cinco años en el cargo, detecten que no cumple el perfil deseado”.

Investiguen por qué, si está justificada la separación de los funcionarios, o bien, si ésta fue voluntaria, la ASEG les otorga finiquitos como despido injustificado”, anota.

En ese tema pide investigar al director general de Administración, Hugo Pérez. Además señala que a la fecha de contratación y de renuncia no se contaba con perfiles de puestos apegados a las funciones, lo que los deja en indefensión.

Acusa al Director Jurídico (Iller Cerca) por incapacidad y mal trato a subordinados.

Y en último punto se pide auditar el desempeño del titular del área investigadora de actos de corrupción, Ulises Gutiérrez, así como el ambiente laboral en esa oficina.

La respuesta

Sobre esta queja Javier Pérez, auditor general del Estado, opinó en entrevista para AM: “No lo desestimo, lo tomo muy en cuenta y haré un análisis porque siempre hay áreas de mejora. Y, si hay que componer algo, lo tengo que aceptar y hacerlo”.

Si la Contraloría Interna del Legislativo lo considera, dijo, puede abrir un procedimiento de investigación. También la Procuraduría de Derechos Humanos.

Bienvenidas las revisiones por los órganos externos que nos ayuden a dar cuenta de lo bueno o malo que pasa en la institución, y, si algo no es así, se aclare”, anotó.

En el tema de acoso sexual retomó que ya hace casi tres años se despidió a un directivo de la ASEG por ese motivo. Derechos Humanos acreditó las imputaciones y se emitieron cinco recomendaciones a la institución las cuales fueron cumplidas.

Fuera de ese caso no tengo identificado un procedimiento de esa naturaleza”, dijo.

De acoso laboral tiene conocimiento de dos manifestaciones de trabajadores en contra de sus jefes, asuntos que están en revisión en la Contraloría del Legislativo.

A partir de esos hechos se integraron comités de prevención de la violencia y el de integridad, con personal de base y no directivos, además de los protocolos de atención para dar cauce a quienes se pudieran sentir agraviados por acoso.

La nueva denuncia ya había sido expuesta el 13 de marzo en una nota del periódico Correo el 13 de marzo, recordó el Auditor, y entonces la instrucción fue realizar un diagnóstico del clima laboral en la ASEG, el cual se hizo y espera los resultados.

Del Director Jurídico defendió que su nombramiento se hizo bajo el esquema anterior donde el Auditor proponía pero la elección era del Pleno del Congreso.

Al titular de la Autoridad Investigadora respaldó que tiene la experiencia, y que se trata de una función que en 2017 fue incorporada en la ley y que antes no hacían. Después de aprobarse una auditoría hay que abrir un proceso de investigación y espacio de defensa a los inculpados, para luego poder presentar las denuncias.

Tal vez eso da la impresión de poca eficiencia pero estamos cuidando el debido proceso y desde luego atentos de que los expedientes no prescriban”, concluyó.

MCMH