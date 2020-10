Pide diputada no arriesgar a funcionarios municipales

León, Guanajuato.- Pese al riesgo de contagio del Covid-19, algunos ayuntamiento han determinado seguir sesionando de manera presencial, aún poniendo en riesgo la salud de algunos ediles susceptibles al contagio por comorbilidades, denunció la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero.

Para evitar estos riesgos a funcionarios municipales, la legisladora presentó un exhorto dirigido a los 46 municipios en el que pide que se acuerden mecanismo o herramienta tecnológica que permita a los miembros de los ayuntamientos que se encuentren en grupos de riesgo, ejercer su cargo a distancia.

Recordó que el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó modificaciones a las leyes orgánicas de los Poderes del Estado y a la Ley Orgánica Municipal para implementar acciones que priorizaran la seguridad de los servidores públicos y de la ciudadanía con la implementación de herramientas tecnológicas que permiten la continuidad del trabajo a través de las reuniones, sesiones y comisiones a distancia.

Sin embargo, expuso que a pesar de las reformas a la Ley Orgánica Municipal, la mayoría de los ayuntamientos continúan celebrando sesiones plenarias presenciales, sin considerar que tienen tienen miembros que se encuentran en grupos de riesgo por padecer enfermedades preexistentes.

Algunos de ellos han presentado solicitudes o avisos para tener por justificadas sus inasistencias, hasta en tanto no sea levantada por las autoridades de salud federal la contingencia sanitaria y todos los riesgos que esta implica para su salud y su vida, no obstante , estas solicitudes no son respondidas o en su caso, se ha llegado al límite de someterlas a consideración del Pleno del Ayuntamiento en donde han sido negadas, lo que hace suponer que estas decisiones en algunas ocasiones obedecen a cuestiones partidistas”, lamentó.