Pide infectólogo a guanajuatenses no alarmarse por nueva cepa de Coronavirus

León, Guanajuato.- El infectólogo Juan Luis Mosqueda pidió a los ciudadanos no alarmarse ante el descubrimiento de una nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido.

El también director del Hospital Regional del Alta Especial del Bajío (HRAEB) explicó que es normal que los virus presenten mutaciones y hasta el momento no se ha demostrado científicamente que sea más letal que la anterior.

“Tengo la impresión de que se le ha dado un manejo mediático exagerado a este tema, así que trataré de explicarme. Los virus mutan, eso es un hecho que no debe sorprender, los virus RNA mutan más.”

Los virus para replicarse utilizan una polimerasa, que es como una “copiadora” que copia el material genético. La “copiadora” de los virus RNA es más defectuosa, así que cuando copia comete errores y la nueva copia no sale igual, sale con algunos cambios que llamamos mutaciones”, dijo a través de redes sociales.

El experto señaló que en Holanda y Australia ya se habían registrado de esta nueva mutación del virus. Por lo que no es exclusiva del Reino Unido. Sin embargo, enfatizó, en que hasta el momento no está confirmado que la nueva cepa represente un mayor riesgo.

“Esas mutaciones ocasionan variantes del virus, que tienen a veces diferencias irrelevantes o a veces diferencias más importantes para bien o para mal, pueden ser más o menos contagiosas, más o menos letales, más o menos resistentes a un medicamento.”

En Reino Unido, se empezó a ver, que predominaba una variedad de virus en particular, que “parece” ser más transmisible, eso no está confirmado y “no parece” ser más letal. Para cuando se describió ya había casos de esa variante en Holanda o Australia, es decir no está confinada”.

Admitió que existe la posibilidad de que la nueva cepa de la COVID-19 sea resistente a la vacuna. Sin embargo, hay estrategias para atender este escenario.

“Ya mencioné, los virus mutan todo el tiempo, así que es normal ver variantes, lo preocupante es ver una variante que acumule potenciales, por ejemplo: que sea más contagiosa, más resistente y al mismo tiempo más letal. Eso, definitivamente no ha ocurrido al momento.”

¿Podría haber mutaciones que hicieran que la vacuna no funcionara? Si, es algo pensado desde siempre y habría estrategias al respecto, cómo en el caso de la influenza, cómo varía tanto, se aplica vacuna cada año”.

Por último, el infectólogo leonés recalcó que no debe haber pánico por este descubrimiento y la mejor manera de protegerse es respetando las medidas sanitarias. Además, de que no es necesario cerrar fronteras.

“Entonces, con la nueva variante ¿hay que alarmarse? Yo creo que no. Me parece una exageración mediática lo que se ha hablado de esta nueva variante. Me parece una exageración lo de “cerrar fronteras”, de verdad ¿alguien cree que es una variante confinada a Reino Unido y qué hay que encerrarlos para cuidarnos todos los demás?”.

¿Qué debemos hacer? Dejar de entrar en pánico por cosas no relevantes y hacer caso de las que sí son relevantes. Usar cubrebocas, mantener distancia de otros, evitar lugares concurridos y poco ventilados. Si puedes, quédate en casa”, concluyó.

AM