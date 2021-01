Pide regidora Karen Guerra sancionar a funcionarios que no cumplan

Irapuato.- Ante la cercanía del cierre de la administración pública 2018-2021, se debe exigir a las Dependencia que cumplan con sus planes de trabajo, pues la curva de aprendizaje ya pasó, señaló la regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez.

Lo anterior, fue solicitado durante la aprobación del Plan de Trabajo y el Programa de Auditorías y Revisiones de la Contraloría Municipal, en Sesión de Ayuntamiento.

Guerra Ramírez indicó que el plan de trabajo de la Contraloría cumple con los objetivos, pero que es necesario que todas las dependencias y organismos descentralizados cuenten con un plan de trabajo, pues son los integrantes del Ayuntamiento los que dan cuentas a la ciudadanía.

Ante esta situación y este momento en el que estamos, ya tuvieron tiempo de aprender, quien no aprendió es porque no quiso o porque no pudo, entonces nosotros no tenemos que responsabilizarnos de los errores, de las inconsistencias y de las omisiones que puede haber en el ejercicio de sus funciones”, enfatizó.