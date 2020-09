Pide ver a feministas como aliadas

León, Guanajuato.- La autoridad debe entender el movimiento feminista como un aliado, no adversario.

Tatiana Revilla Solís, coordinadora del Programa de Género de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey habló con AM sobre la experiencia del caso Evelyn y la manifestación del 22 de agosto.

Hay un problema de una cultura de violencia en general, y de violencia contra las mujeres. Las políticas públicas deben estar diseñadas para cambiar estas estructuras sociales, (y eso debe ser) acompañadas las autoridades por los grupos sociales que deben de ser sus aliados, no sus enemigos”, expuso en entrevista.

Desde su actividad académica ha dado seguimiento al conflicto en León entre los grupos feministas y la autoridad municipal, pero sobre todo, y lo más importante, a la denuncia pública y formal de Evelyn de un abuso sexual por agentes municipales.

Lamentó que fue hasta que el asunto escaló a nivel nacional derivado del enfrentamiento en la manifestación, que se dio el despido de los dos policías.

De entrada los casos de abusos sexuales de policías no deberían de suceder.

La profesora de cátedra de la materia de Género y Derechos Humanos comentó que las detenciones y el trato que las manifestantes señalan se les dio, reflejan, más que una falta de capacitación de los elementos, fallas institucionales estructurales.



No es que ya están corridos (los policías), ya está el problema resuelto, no se resuelve ahí, tiene que haber un compromiso de que eso no vuelva a pasar, pero para eso ¿qué protocolos de actuación de la Policía vas a tener, qué van a hacer en la siguiente marcha y en las protestas feministas que van a continuar?”, planteó.