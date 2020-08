Piden a Congreso de Guanajuato atender necesidades de personas de Talla Baja

Irapuato.- La Fundación de la Cabeza al Cielo, busca que en el Congreso del Estado de Guanajuato se tome en cuenta una iniciativa para promover la accesibilidad física de las personas de Talla Baja.

La presidenta de la Fundación, Marisela Herrera Aguirre, señaló que ya tuvieron acercamiento con algunos diputados locales para plantearles la necesidad de contar con una ley que promueva la no discriminación de las personas de Talla Baja en diferentes espacios cotidianos.

Comentó que la idea es que en diversos espacios se coloque un “escalón universal”, que sea de utilidad para que la gente pequeña pueda acceder a lavamanos, estantes, mesas y cualquier otro mobiliario de forma rápida y segura.

Indicó otro objetivo de esta iniciativa es fortalecer los mecanismos para la no discriminación, desde un enfoque de inclusión y accesibilidad para este sector de la población, todo sustentado bajo un marco político y de respeto a los derechos humanos.

Comentó que estará encaminada a que la gente tome conciencia sobre el tema, pues aunque ya se ha dado a conocer, hay mucha gente que ve normal la discriminación por accesibilidad física.

El hecho de que por ejemplo las personas vayan a un baño y no se puedan lavar las manos y se tengan que trepar para hacerlo, los mismos autobuses que llevan prisa y no se esperan a que suban, todo esto es un tipo de discriminación y atenta contra sus derechos humanos, eso no es digno (...) por eso es importante la iniciativa, queremos eliminar la discriminación que por falta de la accesibilidad física esán viviendo”, destacó la presidenta de la Fundación de la Cabeza al Cielo.