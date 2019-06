Piden a Contraloría investigar conflicto de interés en obras de Sapal

León.- La Contraloría Municipal ya debe estar investigando el caso de conflicto de intereses en el que presuntamente cayó en días pasados el presidente del Consejo Directivo del Sapal, Jorge Ramírez Hernández, manifestó Leticia Villegas Nava, síndica del Ayuntamiento leonés.

Dijo tener conocimiento de que el proceso de licitación se venía haciendo desde antes que Ramírez Hernández quedara al frente del Sistema, sin embargo exhortó a ser muy cuidadosos y no hacer cosas buenas que parezcan malas.

Se tiene que hacer una revisión profunda para que no vayan a existir situaciones que se puedan simular, estaban comentando que desde antes ya venía todo el proceso y que cuando llega él se abstiene, pero estaremos muy al pendiente de que no vayan a salir otra vez con domingo siete, de que no sé nada, no sé nada y al final saben todo”, expresó.