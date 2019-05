Piden a Morena pruebas ante petición de investigar a Carlos Zamarripa

Guanajuato.- "Quien afirma, está obligado a probar", respondió la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia de Seguridad Ciudadana del Estado, Sofía Huett López, ante la petición de la bancada de Morena de que se investigue al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

El pasado jueves el coordinador de los diputados locales de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, presentó un exhorto para que se investigue al titular de la Fiscalía General del Estado, por presuntos corrupción y complicidad con diversos delincuentes de Guanajuato.

La Comisionada guanajuatense fue cuestionada al respecto ayer y en un primer término mencionó que “este tema entra en lo político, y en lo cual nunca me pronunciaré”.

Pero después hizo referencia a un principio general de derecho.

Sin embargo, la Comisionada cerró de nuevo con una muestra de reserva al respecto.

“No ahondó más en el tema porque no me corresponde. Creo que es un tema político sobre el cual yo no podría opinar”, finalizó.