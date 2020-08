Piden a ciudadanos respetar restricciones y no quitar cintas

Irapuato.- A diario, las cintas colocadas para delimitar el uso de bancas y espacios públicos son reemplazadas, pues aún hay ciudadanos que las quitan para pasar de un punto a otros del Centro Histórico, señaló el coordinador, Daniel León Morales.

Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía a respetar estos espacios públicos que permanecerán cerrados en su mayoría, aunque ya se establecieron nuevos circuitos de circulación tras la apertura de templos y más negocios.

Hemos tenido esa problemática, algunos ciudadanos irresponsables, no todos, la ciudadanía en términos generales ha cumplido (...) si nos han estado vandalizando las delimitaciones acordonadas, lo estamos combatiendo con vigilancia y las renovamos prácticamente todos los días, en algunas zonas hasta dos o tres veces por día”, destacó.

León Morales indicó que las zonas donde más se ha notado que los ciudadanos retiran las cintas, son en donde hay instituciones bancarias, entre calle Guerrero y Juárez, Santos Degollado entre el Mercado Hidalgo y los portales, pese a que hay circuitos establecidos para transitar.

Se atraviesan por donde no es y las rompen, para estar pasando de manera constante (...) otro punto es por el Ágora del Hospitalito, confluye un banco, hay personas que no solamente vienen a hacer trámite, vienen acompañados de cuatro o cinco personas y pretenden permanecer agrupados en las bancas, ahorita no es el momento”, enfatizó.