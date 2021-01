Piden a las autoridades unir esfuerzos contra el crimen en Guanajuato

Guanajuato.- Para Orlando Camacho Nacenta, presidente de la organización México SOS, para empezar a abatir la incidencia delictiva en Guanajuato se debe hacer un trabajo conjunto entre gobierno, instituciones y ciudadanos, ya que “nadie puede solo”.

Lo que quiero centrar es que nadie puede solo, no puede un Municipio solo, no puede una autoridad sola, por eso formamos las mesas (en otros estados), para que hagamos una estrategia y una agenda seria de trabajo. Por eso formamos las mesas en Guanajuato”, dijo.

Y señaló que se pueden trabajar cuatro estrategias: primero, voluntad, despliegue acertado, aplicación de recursos; segundo, fortalecer sus instituciones, ver lo que sí funciona y lo que no; tercero, fortalecer las relaciones con instituciones federales y cuarto, fortalecer las relaciones con la ciudadanía.

Sostuvo que Guanajuato no está peor que Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, o las ciudades de Lázaro Cárdenas o Ciudad Juárez, en las cuales el trabajo conjunto de ciudadanía y autoridades ha ido revirtiendo la tendencia delictiva y ahora va a la baja.

Ante la petición de muchos líderes sociales y políticos de remover al fiscal Carlos Zamarripa y al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, por tantos años que llevan en el cargo, sugiriendo que así bajarían los crímenes, Camacho Nacenta dijo que hay permanencias que dan buenos resultados, como en Yucatán, en donde el Secretario de Seguridad Pública lleva 3 sexenios en el cargo.

Si hay buena voluntad, va a funcionar. No siempre el que se lleve mucho tiempo es bueno o es malo. No es por ahí. Es más bien ver la necesidad y la realidad del estado”.

Destacó que la Fiscalía de Guanajuato ha sido enormemente reconocida por Estado Unidos y por organizaciones sociales que se dedican al tema de justicia en México. Al señalar que, sin embargo, los crímenes no bajan, sino que aumentan, dijo que no cree que sea tema de una institución, y que tiene que ver con el trabajo correlacionado con varias instituciones a la vez: “No podemos decir si el Fiscal y el Secretario de Seguridad es muy bueno o muy malo”.

Planteó que habría que verlos por separado, porque siempre los juntan. Lo que puede decir es que de ambos, la organización México SOS ha tenido ayuda para la conformación de las mesas ciudadanas, y los casos que les han pedido que resuelvan, los han resuelto.

Procede un análisis individual de cada uno: cuáles han sido las acciones, los trabajos de cada una de las instituciones. No sé si esa sea la solución, que los dos se tienen que ir. No me atrevería a decir eso. Yo no creo que eso sea la causa ni que eso vaya a corregir el asunto”.