Piden apoyo para mujer con cáncer, necesitan sangre O negativo

Irapuato.- Al no poder conseguir dos unidades de sangre O negativo, María de Jesús Araujo Moreno, quien tiene un tumor en la matriz, no ha podido ser operada en el Hospital General de zona no. 2 del IMSS en Irapuato.

Desde el pasado 4 de enero, espera esta operación que es sumamente importante para recuperar su salud, pero le ha sido complicado encontrar personas que quieran donar este tipo de sangre.

La señora María Guerrero, quien apoya a María de Jesús, indicó que buscan el apoyo del director de la unidad médica, para buscar la sangre en préstamo de otros hospitales en la entidad, o conseguirla con algún banco de sangre.

El detalle es que no me aceptan sangre comprada, tiene que ser donada, ahorita tenemos a esta niña internada desde el día 4 y pues nada, le han hecho 4 transfusiones y los donadores que hemos llevado han sido para eso, para transfusión, pero me urgen dos unidades para que se haga su cirugía”, contó.

Destacó que para María de Jesús ha sido difícil encontrar atención médica, por lo que tuvieron que apoyarla desde el mes de noviembre para que se le tomara en cuenta en el IMSS y pudiera darle continuidad a su tratamiento.

Ya tenemos de noviembre a ahorita que estamos con la cirugía, que la internan, que nos la dan de alta, que entra, que sale, pero ahorita si ya no queremos que la den de alta, nos urge que le hagan la cirugía”, expresó.

Por lo anterior, pidió a los ciudadanos solidarizarse y apoyar con la donación de sangre O negativo, comunicándose al número 462 127 3888, a nombre de María Guerrero, o acudir al banco de sangre del hospital del IMSS, a partir de las 7 de la mañana, a nombre de María de Jesús Araujo Moreno.

jrosales@am.com.mx