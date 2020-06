Piden ayuda para localizar a Deyran y Camila; desaparecieron en Huanímaro

Huanímaro.- Fue activada la Alerta Amber en Guanajuato por la desaparición de los menores Deyran Mateo Vázquez Hernández y Camila Lizbeth Vázquez Hernández de 2 y 6 años de edad respectivamente.

Según los datos, Deyran no presenta alguna seña particular. En el caso de Camila, se sabe que no cuenta con sus piezas dentales frontales.

Los dos menores fueron vistos por última vez acompañados de su madre, el 8 de junio, en Huanímaro.

Hasta el momento no se sabe cual puede ser su paradero.

Los menores fueron vistos por última vez con su madre. Foto: Alerta Amber

Cualquier información que sea de utilidad para poder localizar a los menores, favor de comunicarse a la Fiscalía General del Estado a los números que se muestran en la imagen.

