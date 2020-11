Piden combatir tráfico de armas y drogas para disminuir delitos

Irapuato.- Pese a la detención de líderes del crimen organizado, los índices delictivos en Guanajuato bajarán solo si los tres niveles de gobierno se coordinan y combaten el tráfico de uso exclusivo del Ejército y de estupefacientes.

Titulares del Observatorio Ciudadano Irapuato y el Observatorio Ciudadano de León, presentaron el reporte trimestral Incidencia delictiva Guanajuato correspondiente a los meses de julio-septiembre 2020, comparado al mismo periodo de 2019 y al trimestre anterior del presente año.

Rocío Naveja Oliva, titular del Observatorio Ciudadano de León, destacó que a pesar de la detención de líderes del crimen organizado en la entidad, los homicidios dolosos siguen ocurriendo.

Es importante pedir como ciudadanos la presencia formal, coordinada y articulada de los tres órdenes de gobierno, pensando que en León ocupamos el tercer lugar estatal en materia de homicidios dolosos, por tanto, es importante diseñar estrategias de inteligencia para contener los homicidios dolosos”, enfatizó.

Dijo que desde el Observatorio Nacional Ciudadano y a nivel local, se ha comentado la necesidad de contar con programas de prevención social para atender este tipo de problemáticas, orientadas desde los orígenes delincuencia y violencia a edades tempranas, las cuales deben ser de conocimiento de los ciudadanos.

Algo muy importante es la participación de la ciudadanía en estas zonas de calor, de alta incidencia delictiva, que están involucrando al ejército del crimen organizado a estos niños y adolescentes”, dijo.

Reconoció que se han dado disminución en delitos patrimoniales como robo con violencia, robo a vehículo, robo a casa habitación, a negocio y a transeúnte, sin embargo, Guanajuato está por encima de la tasa nacional en algunos de estos delitos.

Asimismo, dijo que es necesario fortalecer los mecanismos de denuncia y tener más información para que las políticas orientadas a la disminución de la incidencia delictiva sean más contundentes.

Aún cuando las estadísticas muestran que hay tres delitos a la alza, como es el caso de narcomenudeo, transeúnte y homicidio doloso, hay nueve a la baja (...) es prioritario que las autoridades generen estrategias en zonas de mayor incidencia”, puntualizó.

Homicidio doloso

Al tercer trimestre del 2020, en Guanajuato se iniciaron 871 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio, registrándose una tasa de 14.44 delitos por cada 100,000 habitantes.

Lo anterior, representó un aumento del 37.13% en comparación con el mismo periodo, pero del 2019; Comparando la tasa estatal por homicidio doloso y feminicidio presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020 vimos tendencia al alza en un 2.96%.

Guanajuato ocupó el lugar número 3 en el ranking nacional de la tasa por cada 100,000 habitantes.

Homicidio Culposo

A nivel estatal, se abrieron 375 carpetas de investigación, con una tasa de 6.22 carpetas por cada 100,000 habitantes, lo cual significó una disminución de un 6.04% comparada con la tasa del tercer trimestre del 2019.

Comparando la tasa estatal por homicidio culposo presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, se dio una tendencia al alza en un 7.14%. Guanajuato ocupó el lugar número 2 en el ranking nacional.

Secuestro

En el tercer trimestre, se abrieron 4 carpetas de investigación en el Estado; en este delito registró una tasa de .07 carpetas por cada 100,000 habitantes, que indicó un aumento del 32.46% comparando la tasa del tercer trimestre 2020 con la tasa del 2019 en el periodo señalado.

Al comparar la tasa estatal por secuestro presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, se dio una tendencia al alza en un 33.33%. Guanajuato ocupó el lugar número 25 en el ranking nacional.

Extorsión

En este delito, se registraron 5 carpetas de investigación y la tasa registrada a nivel estatal fue de .08 carpetas por cada 100,000 habitantes, mismas que presentaron una disminución del 16.00%, comparada con la tasa del tercer trimestre del 2019.

En la comparativa de la tasa estatal por extorsión presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, se vio una tendencia al alza en un 154.55%. Guanajuato ocupó el lugar número 30 en el ranking nacional.

Robo con Violencia

En robo con violencia registraron 3 mil 240 carpetas abiertas, con una tasa por cada 100,000 habitantes de 53.70 carpetas, lo que indicó una disminución de un 19.23% en el comparativo con el tercer trimestre del 2019.

Comparando la tasa estatal por robo con violencia presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue al alza en un 2.02%. Guanajuato ocupó el lugar número 5 en el ranking nacional.

Robo a Vehículo

Por robo a vehículo se abrieron mil 37 carpetas, delito que registró a nivel estatal una tasa de 17.20 robos por cada 100,000 habitantes, lo que indicó una disminución de un 12.11% con referencia a la tasa del tercer trimestre del 2019.

En el comparativo de la tasa estatal por robo a vehículo presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, se dio una tendencia a la baja en un 4.86%. Guanajuato ocupó el lugar número 22 en el ranking nacional.

Robo a Casa Habitación

Fueron mil 15 carpetas abiertas por el delito de robo a Casa Habitación a nivel estatal en el tercer trimestre 2020 con una tasa por cada 100,000 habitantes de 16.80 carpetas, derivando en una disminución de 34.58% respecto al tercer trimestre del 2019.

Comparando la tasa estatal por robo a casa habitación presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue al alza en un 20.69%. Guanajuato ocupó el lugar número 12 en el ranking nacional.

Robo a Negocio

En robo a negocio registraron mil 622 carpetas de investigación, con una tasa a nivel estatal de 26.90 carpetas por cada 100,000 habitantes, dando una una disminución de un 15.01% en el comparativo con la tasa del tercer trimestre del 2019.

Comparando el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue a la alza en un 2.27%. Guanajuato ocupó el lugar número 8 en el ranking nacional.

Robo a Transeúnte

Por este delito, se abrieron 32 carpetas de investigación, con una a tasa de .53 carpetas por cada 100,000 habitantes, representando una disminución de un 45.36% en comparación con el mismo periodo, pero del 2019.

Comparando la tasa estatal por robo a transeúnte presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue a la baja en un 15.79%. Guanajuato ocupó el lugar número 30 en el ranking nacional.

Violencia Familiar

Se abrieron 2 mil 471 carpetas por Violencia Familiar en Guanajuato, con una tasa estatal de 40.95 carpetas abiertas por cada 100,000 habitantes, con disminución del 10.75% en comparación con la tasa del tercer trimestre del 2019.

En la comparativa presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue al alza en un 6.69%. Guanajuato ocupó el lugar número 20 en el ranking nacional.

Lesiones Dolosas

Por Lesiones Dolosas se aperturaron 2 mil 691 carpetas de investigación en este periodo, con una tasa de 44.60 de carpetas por cada 100,000 habitantes, lo cual significó una disminución del 25.86% en referencia al tercer trimestre del 2019.

Comparando la tasa estatal por lesiones dolosas presentada en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue al alza en un 13.74%. Guanajuato ocupó el lugar número 6 en el ranking nacional.

Violación

En el tercer trimestre 2020, se abrieron 141 carpetas de investigación por violación, con una tasa de 2.34 carpetas por cada 100,000 habitantes, lo que derivó en una disminución en comparación del tercer trimestre del 2019 de un 20.68%.

Al comparar el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue al alza en 17.50%. Guanajuato ocupó el lugar número 25 en el ranking nacional.

Narcomenudeo

Por Narcomenudeo se registraron 3 mil 925 carpetas de investigación, con una tasa de 65.05 carpetas por cada 100,000 habitantes, que representaron un aumento del 53.09% en comparación con la tasa del tercer trimestre del 2019.

Comparando la tasa estatal en el tercer trimestre 2020 contra el segundo trimestre 2020, la tendencia fue al alza en 25.80%. Guanajuato ocupó el lugar número 2 en el ranking nacional.

Trata de personas

En el tercer trimestre 2020 sólo se registró una carpeta de investigación por este delito en Guanajuato, por lo que no se ve un cambio notable en la tasa de variación. Guanajuato ocupó el lugar número 22 en el ranking nacional de la tasa por cada 100,000 habitantes.

Robo a transporte público.

No se registraron carpetas de investigación durante el tercer trimestre del 2020 en todo Guanajuato, lo que no significa que el delito no exista.

