Piden cuentas a autoridades por repunte de homicidios en León

León.- El Observatorio Ciudadano y el Consejo Coordinador Empresarial piden cuentas por violencia en León.

Los presidentes del OCL y el CCEL, Luis Alberto Ramos y José Arturo Sánchez Castellanos, respectivamente, señalaron que la ola violenta en mayo y junio en de León obliga a que las autoridades expliquen qué está pasando y qué están haciendo para enfrentar el problema.

Señalaron que no han tenido información de ninguna instancia, por lo que exigieron les digan las autoridades si hay alguna razón en particular o no hay alguna explicación, para evaluar y analizar qué alternativas se podrían hacer para enfrentar el brote de homicidio.

De enero a mayo de 2019 en León se registraron 203 víctimas de homicidio doloso, 37% más que los 148 del mismo periodo de hace un año, según información de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En mayo hubo 52 asesinatos, el mayor número que se tenga registro en la ciudad.

Respecto la conveniencia de relevos en los titulares de Seguridad Pública Municipal (Luis Enrique Ramírez Saldaña) y la Dirección de Policía Preventiva (José Carlos Ramos Ramos), comentó el líder empresarial que no cree que esta sea la solución por ahora.

Añadió que en el Consejo Estatal de Seguridad, del que forma parte, tampoco se explicó la violencia en León y consideró que los funcionarios estén en una zona de confort mientras repuntan las cifras.

En tanto Luis Ramos, presidente del OCL, consideró que si bien el problema de violencia homicida es complejo y responsabilidad de varias autoridades de todos los niveles, “el Municipio debe estar muy pendiente de la violencia de homicidios, porque es una ciudad que les corresponde gobernar a ellos, tendrán que auxiliarse con la Fuerza del Estado y Federal, pero esa es función del Municipio”.

Anotó que no se trata de cumplir solamente con el programa: la operación de los Centros de Atención a Víctimas, Policía de Proximidad, Patrullaje Estratégico, Juzgados Cívicos, y más, sino los resultados.