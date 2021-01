Piden dentistas de Celaya e Irapuato se les tome en cuenta en vacunación contra COVID

Celaya/Irapuato.- Los miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Celaya, se sumaron al llamado para ser tomados en cuenta para la vacuna contra el COVID-19, pues dijeron que por su trabajo corren riesgo de contagio.

La doctora Maribel Huerta Urbina, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Celaya, tomó protesta el 12 de enero, y se dio cuenta que sus colegas y ella no fueron tomados en cuenta para esta vacunación.

Tomé protesta el martes 12 de enero, cuando me dan de alta en grupos de la ADM (Asociación Dental Mexicana) y me doy cuenta de que hasta ese día el único colegio que levantó la mano fue el de León; el 4 de enero ellos mandan una carta al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato.

Nosotros la mandamos el 15 de enero de este año, donde solicitamos de manera formal, que nos fuéramos incluidos al sector privado que somos parte de la vacunación contra el COVID-19, esa vacunación ya empezó, todo el sector público fueron vacunados y no contemplaron esta parte de tomar en cuenta a los odontólogos.

"De acuerdo con la Secretaría de Salud y su guía de acción para el trabajo contra COVID-19, fue emitida el 24 de abril del 2020, página 14, inciso 7 nos da clasificación de riesgo en nuestro trabajo, estamos en tipo de riesgo muy alto y dice: “Aquellas con alto potencial de exposición a fuentes conocidas o con sospecha de contagio, enfermeros, médicos, y terceros, dentistas y odontólogos, esa parte del sector privado no es tomada en cuenta”, comentó.

Explicó que, con esta carta, se pidió a los Colegios afiliados ante la Federación, hagan saber su inconformidad ante este hecho, y se haga presión para que puedan ser tomados en cuenta.

Además dijo que en el sector público es una realidad que se ven más pacientes, pero que al igual, en el sector privado son 8 pacientes por día, lo que genera un riesgo.

Hasta la fecha, no han tenido respuesta sobre la carta emitida.

No hemos tenido respuesta, y creo que León tampoco, estoy en contacto con la doctora de León y quedamos en avisarnos si hay respuesta, y hasta el momento, no, no hemos tenido respuesta”, dijo.