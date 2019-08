Piden denunciar cobro anticipado de tarifa de transporte en Irapuato

Irapuato.- El cobro anticipado de la nueva tarifa de transporte público será sancionado, señaló el representante de los transportistas en Irapuato, Ramón García Troncoso, quien exhortó a los ciudadanos a reportar a los conductores que quieran cobrar dinero de más.

El pasado viernes, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó incrementar la tarifa general de 8 a 10 pesos, sin especificar que día se haría efectiva la medida, sin embargo, algunos choferes cobraron de más durante el fin de semana, lo que ocasionó sanciones por parte de la dirección de Movilidad y Transporte.

García Troncoso indicó que aún no tienen reportes oficiales de ciudadanos contra choferes del transporte público, sin embargo, platicaron con 2 usuarios molestos, quienes aseguraron que los conductores estaban cobrando la tarifa de 10 pesos para que los ciudadanos “se vayan acostumbrando”.

Le hemos hecho la recomendación a todo nuestro personal de que no hagan eso, que la tarifa todavía no entra en vigor, no dudo que algún carajo se haya querido pasar de vivo, tampoco lo afirmo, pero la recomendación es no cobrar una tarifa de la que no hemos dado instrucciones”