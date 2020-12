Piden echar atrás compra ‘fantasma’ de laptops

Guanajuato.- La licitación para la compra de 100 mil computadoras portátiles por parte del Gobierno del Estado se debe detener e investigarse, señaló el líder del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, Sergio Contreras Guerrero.

“Es un caso sumamente claro de corrupción”, sostuvo el dirigente opositor sobre la operación por 912 millones de pesos.

AM publicó ayer que en tres semanas, sin presupuesto programado, el Gobierno estatal compró 100 mil computadoras a una empresa instalada en una oficina de 40 metros.

El vendedor es Ditecma, S.A. de C.V., empresa beneficiada con cinco contratos por 750 millones de pesos durante el gobierno de Miguel Márquez.

“Sería muy importante que el Gobierno del Estado detuviera esta licitación ante todas estas anomalías, que se volviera a realizar, cancelando y abriendo todas y cada una de las responsabilidades para aquellas autoridades que hayan estado involucradas”, añadió.

El 22 de octubre, diputados locales aprobaron la realización de una auditoría específica al programa Impulso para la Inclusión Digital.

A través del mismo se licitó la compra de las 100 mil laptops y se asignó a Ditecma. La propuesta fue presentada por diputados de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), de forma separada.

Entre la convocatoria y la firma del contrato, pasó menos de un mes.

Sin embargo, el titular de la Auditoría Superior del estado (ASEG), Javier Pérez Salazar, no tuvo tiempo para investigar este año la compra, será hasta 2021.

“Yo en la primera sesión de la (Comisión) Permanente voy a hacer un llamado a que se agilice este trámite, no solamente este sino también la cuestión de las placas, si no pues va a dar fin la Legislatura y no vamos a tener resultados”, dijo ayer el diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, uno de los que pidió la auditoría en octubre.

Miguel Juárez, presidente del Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato, lamentó la actitud omisa de las autoridades, luego de que en octubre denunciara la operación ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y el Servicio de Administración Tributaria.

“Los hechos hablan por sí solos, hemos tenido una grave ausencia de acciones de quienes nos representan o dicen hacerlo”, lamentó.

La coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vannesa Sánchez Cordero, consideró que la ASEG deberá verificar que Ditecma no sea una empresa “fantasma”, como evidencian diversas irregularidades detectadas en la investigación de AM.

MCMH