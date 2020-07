Piden empresarios que AMLO no venga a repartir culpas

Empresarios de Guanajuato pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador traer un mensaje de unidad durante su visita a Guanajuato.

EL CCEL dijo que no buscaron acercamiento, porque en otras ocasiones no han recibido respuesta.

Concamin sí pidió entrevistarse con el presidente, pero no han recibido respuesta.

Guanajuato.- Ante la visita del presidente, Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato, el sector empresarial de la entidad pidió que el mandatario federal traiga un mensaje de unidad y no venga a repartir culpas, debido a que lo segundo solo incrementa la polarización.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, señaló que en esta ocasión no buscaron una reunión con el presidente y tampoco le harán llegar ninguna petición porque en el pasado ya lo han hecho y son ignorados.

"No hemos agendado nada y tampoco vamos a enviarle ninguna petición, ya lo hicimos en el pasado y no hubo no respuestas favorables (…) los pronunciamientos y las posturas ahí están marcadas muy claramente sobre todo en el asunto de seguridad y no creo que es necesario que se vuelve a decir”, comentó.

Ojalá y traiga un mensaje conciliador, de que haya que asumir cada quién su responsabilidad y ojalá no venga a repartir culpas porque si no estaríamos escuchando lo mismo que ya ha dicho antes”, dijo en entrevista con AM.

Concamin sí buscó acercamiento

Por su parte, Ismael Plascencia, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Bajío (Concamin) afirmó que los empresarios agremiadas a esta cámara sí han buscado un acercamiento con López Obrador; sin embargo, hasta el momento no han recibido una cita.

Plascencia Núñez comentó que van a insistir para que la federación otorgue apoyos para evitar que más empresas cierren y se pierdan más empleos.

“Propiamente quisiéramos decirle al presidente que solo hay un México, que no somos dos sectores, somos la ciudadanía y pedirle también los distintos apoyos que se han hablado porque hemos visto que todos los países apoyan y México es de los pocos que no apoyan. Sobre todo esperamos un mensaje de unidad a la población, que no nos veamos divididos, somos un solo México y que todos vamos para un mismo rumbo”, declaró para AM.

MCMH