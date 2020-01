Piden estar pendiente de hijos desde casa antes que 'Mochila Segura'

Guanajuato.- Más que obligar el operativo mochila, es necesario estar pendientes desde casa qué llevan los niños y jóvenes en sus mochilas, señaló Teresa Paulino San Germán, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) en Guanajuato.

Esto para evitar un evento como el tiroteo ocurrido el pasado viernes en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. El cual dejó un saldo de dos muertes, un niño y una maestra, más otros heridos.

Sería mejor prever desde antes que los niños no tengan esas intenciones, esas ganas de cometer esos actos. Pero tampoco tiene nada de malo ese operativo, no sé por qué algunas personas se oponen a que les revisen a sus hijos, por mí no hay ningún problema, si yo mando a mi hijo y sé que no lleva nada malo, pues que le revisen y si así la escuela se siente segura, adelante”, expresó.