Piden industriales nuevo Sateg cobre impuestos también a informales

León, Guanajuato.- Los industriales esperan que con la creación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (Sateg) se ‘meta en cintura’ a la informalidad laboral.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) del Bajío, Ismael Plascencia Núñez, celebró la formalización de la nueva dependencia con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la recaudación de los impuestos locales.

El beneficio es una vigilancia más puntual en el pago de impuestos locales y no centrar la atención solamente en las personas cautivas, como sucede actualmente. El SATEG debe contemplar la regularización en gran medida de todos los guanajuatenses, independientemente del giro al que pertenezcas”, expuso.

Y dijo esperar que esa profesionalización en el sistema de recaudación sirva también para atraer la matriz de corporativos para que aquí paguen sus impuestos.

La regularización del sector informal debe ser paulatina pero permanente, dijo, convencerlos de los beneficios de la formalidad (por ejemplo la seguridad social).

No se trata de llegar con la espada, es poco a poco convencer y avanzar. No se vale que como informal quieras todos los derechos y no las obligaciones”, anotó.