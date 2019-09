Piden jóvenes reformar la Ley para la Juventud de Guanajuato, para hacerla vigente

En Foro Ciudad Wiki promovido por IMJU discuten aspectos para mejorar la ley

Se pedirá a legisladores incluir un consejo consultivo de jóvenes

Una mesa de trabajo del Foro propone una sinergia en contra de la corrupción

En el Foro Ciudad Wiki, promovido por el Instituto Municipal de la Juventud (IMJU), como inicio del Mes de las Juventudes, se realizaron mesas de discusión con distintos temas para proponer reformas a la Ley de la Juventud del Estado de Guanajuato, en la que se incluya un consejo vigilante y consultivo de jóvenes; además proponen una sinergia entre sociedad y gobierno en contra de la corrupción.

En la Presidencia Municipal y como parte de los eventos y “sorpresas” que se tienen programados, se realizó la entrega de premios a los mejores carteles de lo que significa ser jóvenes; se realizó una obra de teatro breve sobre la búsqueda de oportunidades y las dificultades que tienen los jóvenes.

LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, “AUNQUE SEA UNA UTOPÍA”

Entre las mesas de trabajo se trataron temas, como la inclusión de jóvenes con discapacidad a oportunidades de desarrollo, la equidad de género, los derechos humanos y la legalidad, entre otros que incluyó el de la corrupción en nuestro país.

Andrea, egresada de la Licenciatura en Psicología, en el área de Situación Social y cuya tesis fue la corrupción desde dos teorías de la psicología social, fue la moderadora de la mesa de trabajo.

Los integrantes de la mesa fueron: Paulina, estudiante de la Universidad de Guanajuato en el área de Ciencia Política y Administración Pública; Mariel Moreno, Fabián y Felipe Alejandro, los tres, estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de León; Ileana, estudia la carrera de Nutrición y forma parte del grupo Red Líder; y Ruth Ezpitia, quien estudió la carrera de Ciencia Biotecnológica.

Andrea expuso que el tema, “tan normal lo vemos que en el sexenio pasado nuestro Presidente dijo que la corrupción era cultural, pero más que dar soluciones quiso parecer que es inevitable; no es así, la corrupción hace que todos seamos víctimas; pero ese eslogan del que no transa no avanza, es mentira. La corrupción tiene costos en muchos niveles. No es cultural sino ambiental y social.

“Por qué si viajo a Canadá no se me da darle una mordida a un tránsito por ejemplo; la corrupción no es que la traigamos porque somos mexicanos, es social, si veo que mi papá y mis hermanos, le dan una mordida al tránsito, yo lo hago”.

Sobre las causas de la corrupción, los jóvenes coinciden en que sí se ha normalizado y se ve como algo común. Otro punto es que no hay consecuencias de eso; hay impunidad, por ello Andrea les pidió a los muchachos hacer sus propuestas aunque sean utopías.

Señalaron también que para poder avanzar en el combate a la corrupción, es empezar por ti mismo, si no, de nada sirve y es cuestión de la educación que tenemos. Se dio una definición general de la corrupción de que es “Abuso de poder para un beneficio propio… pero sea de quien sea, incluso un maestro que pide dinero para una dar una calificación”, lo importante es no sucumbir.

Los jóvenes coinciden en que los costos no solo son económicos sino morales y espirituales “no es tanto en la cuestión monetaria. Es una presión que te lleva a la opresión. No debería ser una salida. Creemos que salimos beneficiados porque damos dinero por un trámite, pero nos afecta a todos”. La corrupción le cuesta al país entre el 5 y 10 por ciento del producto interno bruto (PIB), comentó Andrea.

“Como jóvenes no sé si tenemos el problema o el privilegio, cómo vamos a transformar a la sociedad si reproducimos modelos culturales, entonces sí somos responsables, cómo vamos a transformar como juventud a las actuales y a las siguientes generaciones”, dijo Felipe Alejandro.

CAMBIAR ESTRUCTURAS Y LENGUAJE: ALCALDE

En su acercamiento a la mesa de discusión, el alcalde Héctor López Santillana, dijo que la corrupción se debe combatir tanto en el gobierno como en la sociedad, porque muchas veces son los propios ciudadanos los que llegan ofreciendo dinero por un trámite.

Puso como ejemplo la expedición de licencias para conducir, que lleva muchos pasos, pero que si se simplifica y usa la tecnología se puede evitar que una sola persona maneje los procesos y caiga en la corrupción.

“Hay otro aspecto que tiene que ver con las estructuras burocráticas, todos tenemos un nivel salarial por estas categorías. Se ha desalentado mucho la calidad, la excelencia y no se promueve, se mata la iniciativa del individuo”, dijo que un sistema de estímulos es importante.

El lenguaje es negativo, se tiene que hacer una reforma para un lenguaje positivo. “Es como con la familia cuando se insiste en la represión, en los castigos y los insultos, no se tienen resultados que se buscan”.

PROPUESTA DE REFORMAS

Luego de discutir sobre la corrupción se hicieron las propuestas para la propuesta de reforma a la Ley para los Jóvenes del Estado de Guanajuato, y se determinaron las siguientes: