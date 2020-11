Piden mano dura con bares y restaurantes que no respeten precauciones contra Covid

La Red Estatal de Bares y Cantinas de Guanajuato propuso endurecer las sanciones a negocios que no respeten los cupos máximos, para evitar un nuevo cierre.

Empresarios temen que recurrir a un nuevo confinamiento sea fatal para la economía.

León.- Los establecimientos que no respeten el aforo permitido por las autoridades de salud deben recibir una sanción y no una recomendación, demandó Javier Quiroga, presidente de la Red Estatal de Bares y Cantinas de Guanajuato, pues otro cierre podría provocar más pérdida de negocios y empleos.

Así lo manifestaron, tras la recomendación del subsecretario de salud Hugo López-Gatell de disminuir los aforos en sitios públicos para evitar que el rebrote de casos de Covid-19 siga creciendo.

"También hemos hecho un llamado de manera respetuosa a la autoridad para que aquellos establecimientos que no cumplan con esos protocolos o que no respeten su aforo sean sancionados y no sólo se trate de un exhorto o una recomendación. Debemos ser muy conscientes como sociedad de que la pandemia no ha terminado, se ha relajado la disciplina de la sociedad en general, el sector ha sido muy responsable y se ha estado sumando siempre en favor de acatar las disposiciones que han establecido las autoridades", sostuvo.

Destacó que a pesar de que se permitió la reapertura de los mil 200 bares y cantinas que hay en la entidad, con aforos del 30% al 40% de su capacidad, dichos establecimientos no han tenido la afluencia de consumidores que llene por lo menos ese aforo.

Agregó que es importante hacer campañas más intensas para concienciar a la población de que la pandemia no ha llegado a su fin, ya que de lo contrario el rebrote de casos positivos de coronavirus se puede salir de control.

Temen nuevo confinamiento

Quiroga consideró que un nuevo confinamiento sería una consecuencia fatal no sólo para los bares y cantinas, sino para toda la economía, pues otro cierre de negocios podría derivar en el cierre definitivo de empresas y pérdida de empleos.

Ahí es donde toda la ciudadanía debe tener conciencia de que la pandemia no ha terminado, es un virus que llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos a esta realidad que es la que ya va a prevalecer", apuntó.

Resaltó que los contagios no necesariamente se dan en los bares debido a que cada fin de semana hay fiestas y reuniones donde no se cuida el protocolo para evitarlos.

En restaurantes reducen aforos al 30%

Por decisión propia y no por recomendación de las autoridades, desde el pasado lunes, los restaurantes de la ciudad redujeron sus aforos del 50% al 30% de su capacidad, informó Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

"Probablemente regresemos a semáforo naranja y empezamos a reducir los aforos como una medida preventiva. Estamos pidiendo a las autoridades mano dura contra quien no cumpla estos lineamientos y también con los restauranteros afiliados o no a Canirac que no estén respetando los aforos", sostuvo.

MCMH