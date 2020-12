Piden más presencia policial para que ciudadanos cumplan medidas sanitarias

Irapuato.- En algunos tianguis de la ciudad se requiere mayor presencia policial para que los ciudadanos no desacaten las medidas preventivas en contra de la enfermedad COVID-19, señaló Hilario Ibarra, líder de tianguistas.

Comentó que sí han tenido visitas recurrentes del personal de Mercados y Fiscalización, que vigilan que los clientes y comerciantes cumplan las medidas, sin embargo, se han encontrado con casos de ciudadanos que no obedecen las recomendaciones e incluso se portan agresivos cuando se les pide que lo hagan.

La gente no entiende, como no hay vigilancia policiaca que es sólo como la gente entiende, entran a los tianguis sin cubrebocas, sin cumplir con los protocolos (...) nunca nos han multado, pero si recomendamos a los comerciantes que le digan a la gente que use cubrebocas, inclusive algunos se han dado a la tarea de comprar cubrebocas de su dinero y ofrecerles el servicio de dárselo a los clientes, pero aún así no entienden”, destacó.

Indicó que en los tianguis del Milagro y Valle Verde, los comerciantes han cumplido con las medidas y los protocolos, contando con estaciones de lavado de manos y con gel antibacterial.

Hilario Ibarra refirió que no pueden negar el servicio a los consumidores, pues de estas ventas dependen los comerciantes de tianguis, por lo que se requiere más atención de elementos de Policía Municipal.

Indicó que el 2020 fue un año complicado no sólo para el comercio semifijo sino para todos los establecimientos, que durante muchos meses no pudieron realizar sus ventas; agregó que visualizan que al menos durante el primer semestre de 2021, la situación económica será complicada para ellos.

El director de Mercados, Daniel León Morales, pidió a los ciudadanos que asisten a tianguis que sean responsables y cumplan las medidas, pues de resistirse, tendrán que ser retirados del lugar.

Indicó que de forma recurrente acuden a los tianguis con las campañas del gobierno municipal para concientizar a los irapuatenses e incluso, regalando los cubrebocas para que no existan excusas.

Estamos retirando gente que no utilice el cubrebocas, estamos recomendando que no le vendan a nadie que no lo use, el que no quiera cumplir las normas es un infractor”, sentenció.