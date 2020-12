Piden más presupuesto para prevenir el delito en León

Guanajuato.- Representantes del Ayuntamiento y organizaciones sociales piden que el presupuesto para seguridad en León atienda la prevención del delito y la dignificación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

La presidenta del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Rocío Naveja Oliva, comentó que no observa con claridad en el presupuesto la política de prevención.

Si queremos tener una visión de seguridad y paz para la ciudad necesitamos dar dos pasos atrás con una política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia. La prevención es cara y poco redituable políticamente hablando, pero se requieren fortalecer los mecanismos de desarrollo integral de las familias", dijo.

Lo anterior significa, agregó, volcar todos los servicios públicos de manera estratégica y permanente en las zonas de mayor incidencia delictiva y marginación.

Consideró que otro de los ejes del presupuesto debe ser el tener una buena Policía.

Si queremos policías cero corruptos tenemos que darles un mejor modus vivendi, mucho mejor sueldo, son aquellos que responden por nuestra seguridad.

“Necesitamos dignificarlos, hace varios años se propuso un proyecto de desarrollo policial que fortaleciera su proyecto de vida y el de sus familias, y no se ha visto en lo concreto. Además de instalaciones dignas y fortalecer la Academia”, anotó.

La Presidenta del OCL recordó que la meta concreta es la de reducir los delitos y en consecuencia la percepción de inseguridad, y para ello debe disminuir la cifra negra.

Propuso revisar el diseño de divisiones de la Policía con funciones específicas.

La de contención y reactiva, la de investigación y la de proximidad, este presupuesto deberá tener claro que, si se hace esta división, se pueden atacar los delitos patrimoniales. Hablar de una buena función policial no es tener más detenidos, un buen plan es una disminución real en los delitos”, apuntó.

AM informó que el Ayuntamiento proyecta invertir aproximadamente 2 mil millones en la Estrategia de Seguridad Pública, 33% del presupuesto total. Algunos de los proyectos son: iniciar la construcción del Edificio Central de la Secretaría de Seguridad, el Centro de Seguridad en el poniente, 40 puntos de monitoreo inteligente para la videovigilancia, consolidar el Sistema de Tecnología Integral.

Voces de regidores

El regidor por Morena integrante de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento, Gabriel Durán Ortiz, dijo esperar que tal inversión se refleje en mejores resultados. Anotó que incluso el presupuesto inicial de 2021 es ligeramente mayor al del 2020.

Falta mayor inversión en la prevención del delito y un mejor trabajo coordinando y transversal de las diferentes dependencias municipales que participan en el Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en León”, opinó.

Fernanda Rentería Muñoz, regidora del Partido Verde y también integrante de la Comisión de Seguridad, lamentó que no las adicciones siguen en incremento.

“No se ven resultados en el tema de las adicciones que provocan la inseguridad, el joven necesita su droga y asalta, los homicidios dolosos también van en relación con el narcomenudeo y con más cámaras y policías no vamos a resolverlo”, indicó.

Agregó que así como se está invirtiendo en mayor y mejor tecnología para el C4, esperan que pronto se note a favor de la seguridad. “Piden y piden y yo nunca les he negado un peso, pero ojalá que no se convierta en otro programa Escudo. Siempre hay algo más que hace falta en la tecnología y no vemos los resultados”.

Dignificar a policías

La presidenta de la Fundación León Agradecido, Luz Graciela Rodríguez Martínez, consideró que los proyectos contemplados son importantes para tener instalaciones dignas para los elementos que trabajan en las áreas de Seguridad Pública.

Sin dejar de atender el equipamiento, la capacitación, salarios y prestaciones.

Yo apostaría en la parte de capacitación y desarrollo personal, que es una área que hemos visto que necesitan, en infraestructura para la Academia y oficinas dignas”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González García, quien recientemente se sumó como integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, apuntó que aún no conocen a detalle los proyectos de inversión pero será importante el fortalecer la videovigilancia.

“Hay resultados con las cámaras y el monitoreo del C4 que inciden en el control de la delincuencia, es muy importante todo el tema de inteligencia seguirlo apoyando”.

Demandó seguir con el trabajo para formar a más policías (se espera cerrar el año con 2,000 elementos, la meta trianual se comprometió en 2,700) y mejor pagados.

“Que estén bien pagados y bien capacitados”, anotó el líder del CCEL.

Además respaldó la permanencia del secretario de Seguridad Pública del Municipio, Mario Bravo Arrona, pese al incremento de un 56% en los homicidios en este año.

“Sería un error moverlo en este momento, han ido disminuyendo gran parte de los delitos, lo que se nos incrementó mucho es el homicidio y eso nos duele”, concluyó.

HLL