Piden millonarios les cobren más impuestos para luchar contra el Covid-19

Madrid, España.- Firmaron 83 millonarios, principalmente de Estados Unidos, pero también de países como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido o Canadá, una petición para que los gobiernos acometan “una subida permanente de impuestos” a grandes fortunas.

Bajo el lema "Millonarios por la Humanidad", entre los firmantes están nombres como el de Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney y heredera del imperio Disney, así como Jerry Greenfield, cofundador de Ben & Jerry, o Morris Pearl, exdirector gerente de BlackRock.

No somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en salas de cuidados intensivos. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas ni entregando alimentos puerta a puerta”, señalan los firmantes.