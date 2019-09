Piden misa en San Francisco por el Obispo en memoria del 'Domingo Negro'

Celaya.- Por ser uno de los eventos de mayor importancia y trascendencia de la historia de la ciudad y rendir un homenaje a todas las víctimas, tanto locatarios, ciudadanía, periodistas, fotógrafos, policías y elementos de la Cruz Roja, entre otros, que lamentablemente fallecieron en el “Domingo negro” ciudadanos celayenses con apoyo con la Alianza Ciudadana Celayense realizarán una misa y un rosario.

El evento religioso será a las 8 de la mañana el día jueves 26 de septiembre, exactamente 20 años después de lo sucedido, será en el Templo del Barrio de la Resurrección y a las 10 am, será el Rosario en la calle Antonio Plaza, lugar donde ocurrió la tragedia.

Por lo que los ciudadanos organizadores y la Alianza, piden al municipio de Celaya y a la Diócesis que la misa sea en el Templo de San Francisco y presidida por el Obispo Benjamín Castillo Plascencia.

“Ya son 20 años de este evento, queremos darle la importancia que se merece a lo sucedido, es algo que marcó a la ciudad, algo que no debe ser olvidado, y sobretodo rendir un homenaje a todas las víctimas, por lo que mandamos oficios a la alcaldesa y a la Diócesis para que se haga en el Templo de San Francisco y el Obispo sea quien presida la misa”, comentó José Luis Ramírez, vocero de la Alianza Ciudadana Celayense.

Señaló que, desde hace varios años, el municipio no ha querido hacer grande el evento, como si quisiera olvidarlo, por lo que han estado insistiendo en estas peticiones desde febrero del presente año y cerca del aniversario con más renuencia.

“Parece ser que no quieren reconocer lo que pasó, no le dan la importancia debida, no es solo un asunto de los locatarios o víctimas de Antonio Plaza, es algo de trascendencia local y nacional, algo que nos involucra a todos” señaló el escritor.