Piden padres de familia descuentos a escuelas particulares

León, Guanajuato.- La Unión Nacional de Padres de Familia exhorta a que se lleguen a acuerdos entre padres de familia y escuelas particulares para que sí se den descuentos en el pago de colegiaturas, pero de una forma que no se afecte a ambas partes, así lo señaló Teresa Castellanos Vázquez, presidenta estatal de la organización.

Esto ante el escenario de que se prevé que las clases sigan siendo virtuales ante la contingencia sanitaria que persiste.

Señaló que de parte de los padres de familia se tiene que tomar en cuenta que muchos tuvieron reducciones en su salario o incluso perdieron su trabajo, lo cual les complica hacer el pago de colegiaturas.

Por lo tanto sugieren llegar a acuerdos, para hacer descuentos en la proporción que no se estén teniendo ciertos gastos.

En este mismo sentido Teresa Castellanos exhortó también a que el Gobierno tanto Estatal como Federal dé incentivos a las escuelas particulares de tal forma que eso les dé mayores posibilidades de bajar colegiaturas.

Y advirtió que de quedarse sin alumnos la educación privada, tal vez el sistema de educación pública no podría con la carga.

Finalmente la Presidenta estatal, exhortó a que no se señale que los maestros están trabajando menos, pues para ellos esta situación también ha implicado un trabajo extra, pues el sistema educativo en México no estaba listo para trabajar de manera virtual.

No seamos tan duros con los maestros al señalarles que no están trabajando, no son holgazanes, incluso algunos me han comentado que trabajan más ahora, sienten más la carga, preparar material, dar seguimiento, que es complicado porque algunos alumnos no tienen acceso a las herramientas digitales y había maestros que no tenían internet de casa, cuando nos llegó esto por sorpresa”, concluyó.