Piden padres de familia reducir al máximo lista de útiles escolares

León, Guanajuato.- Ante el escenario de que este próximo ciclo escolar 2020-2021 se impartirán las clases a distancia, padres y madres de familia de Guanajuato pidieron a las escuelas reducir las listas de útiles escolares lo más que se pueda, señaló Teresa Castellanos, presidenta estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia.

Indicó que también habría que ser conscientes de que ahorita no son necesarios algunos materiales que se incluyen en las listas, como papel de baño, jabón, etcétera.

En el caso de las escuelas públicas, señaló que esta reducción de gasto en útiles se ve más viable, incluso por el apoyo de los libros de texto.

De parte de la Alianza de Maestros, su delegada en Guanajuato, Teresa Paulino San Germán, también pidió a los docentes ponerse de acuerdo con los padres de familia para reducir las listas a lo estrictamente necesario.

Sobre todo a lo que ahorita vayan a ocupar los chicos en su casa, porque si no va a haber clases presenciales, hay que adaptarnos a la situación actual, tratar de ajustar las listas de acuerdo a las necesidades, incluso por mes, no por año, porque no sabemos cuándo vamos a volver al aula”, expresó.