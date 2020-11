Piden que FGR investigue fosas clandestinas en Guanajuato

León, Guanajuato.- La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) se pronunció porque la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga para ir a fondo en aclarar la tragedia de las fosas clandestinas localizadas en Guanajuato.

Así lo señaló Ana Lorena Delgadillo, fundadora y directora ejecutiva de FJEDD, en “El Café de la Mañana”, podcast de Spotify y Grupo Reforma en su edición de este lunes 2 de noviembre titulado “Impunidemia: El cementerio que es Guanajuato”, dedicado al hallazgo de 61 cuerpos en fosas de Salvatierra y las desapariciones.

Si se encuentran restos en una fosa se debe pensar que detrás hay toda una organización criminal, posiblemente coludida con el Estado, para cometer estos delitos. Por eso consideramos que, como en el caso de Guanajuato, debiera ser la Fiscalía General de la República la que investigara los hechos”, opinó.

La especialista argumentó que en todo el País las fiscalías locales no tienen la capacidad para investigar casos de macrocriminalidad, es decir, en los que hay gran cantidad de víctimas, se involucran varios delitos y se involucran a grupos criminales que pueden actuar con la participación o complicidad de agentes del Estado.

Se trata de investigar un fenómeno criminal integral, y no sólo carpetas individuales.

“Debiera integrarse la información de estos casos con otros de desaparición y ejecución en el estado, para determinar si existen patrones de actuación.

Se debería conformar un grupo especial para estas investigaciones donde haya expertos en desaparición, homicidios, delincuencia organizada, delitos financieros, trata y migrantes, entre otros, que puedan ayudar a investigar el fenómeno criminal complejo que concluyó con el hallazgo de restos en una fosa clandestina”, sostuvo.

Ana Lorena Delgadillo insistió en que es fundamental que en todas las investigaciones haya participación de las familias de las personas desaparecidas.

En lo que respecta a las tareas de búsqueda e identificación de restos anotó que se requieren de equipos mixtos de peritos y servidores públicos para realizar el correcto levantamiento y documentación de los restos y resguardar toda evidencia.

“El levantamiento de los restos y de la evidencia es muy importante, no sólo para la identificación de los restos sino para saber qué fue lo que pasó con las personas”.

Las fiscalías debieran tener en sus bancos de datos forenses el ADN de todas las familias de los desaparecidos para poder compararlo con los restos que encuentran.

Además de los migrantes desaparecidos, al ser Guanajuato una región de paso.

Al final debe darse un dictamen oficial para proceder a restituir los restos a las familias, siempre y cuando ellas confíen en el resultado al que llegó la autoridad. Si la familia tiene dudas del dictamen tiene derecho a nombrar peritos independientes.

Por eso el gran reto, anotó la Directora de FJEDD, “es transformar los Servicios Periciales de las fiscalías para que estén al servicio de la verdad y de las víctimas”.

El nuevo espacio de análisis es encabezado por Paulina Chavira y Alfredo Lecona.

‘En ese pedacito de hueso puede estar mi hijo’

Verónica Durán Lara, quien busca a su hijo Iván Arturo Lara Durán desaparecido el 24 de noviembre de 2019, en Irapuato, pide a la Fiscalía General del Estado pronta información sobre la identidad de los cuerpos que han encontrado en las fosas.

“Para mi ver esa noticia fue como un balde de agua fría, fue más angustiante pensar que ahí puede estar mi hijo y tener miedo que las autoridades no nos den información total de todos los cuerpos que se hallaron, de cada pedacito de hueso que está ahí porque en ese pedacito de hueso puede estar mi hijo”, expresó al participar en “El café de la mañana”, podcast de Spotify y Grupo Reforma.

Ella confía en encontrarlo con vida pero le angustia que pueda estar en los restos que se encontraron en las fosas de Salvatierra o Cortazar, y que no pueda saberlo.

“Mientras no los sepultemos ellos están vivos, no debemos de parar hasta encontrarlos, no podemos dejar de buscarlos, queremos paz...”, indicó.

La madre de familia también exige a las autoridades sensibilidad y trabajo.

“La Fiscalía quiere que uno como familiar haga su trabajo, ellos están en un escritorio. No tienen ni poquita sensibilidad, corazón, empeño en su trabajo”, dijo.

Ella pertenece al colectivo “A tu Encuentro” que hoy integran más de 150 familias.

“Esto ya es un cementerio, el Gobierno decía que en Guanajuato no había fosas, ¿con esto qué van a decir, con esto qué van a hacer?, tratar de ocultar. Que Diego se sienta y nos diga que es una mentira que hay fosas y gente desaparecida”.

José Gutiérrez, representante legal de “A tu Encuentro”, opinó sobre las búsquedas: “La relación con la Fiscalía General del Estado es bastante problemática, se vulneran los derechos de las víctimas a cada rato; es una Fiscalía que, primero, no acompaña las búsquedas, no es una Fiscalía que se sienta responsable de las búsquedas, solamente si hay algún hallazgo positivo que se les confirme para que lleguen a trabajar, y no siempre con la mejor actitud, ni en el mejor tiempo”.

