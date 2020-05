Piden regidores de Irapuato transparentar gasto contra Covid-19

Irapuato.- Regidores del Ayuntamiento de Irapuato solicitaron que se transparente el gasto realizado por el Gobierno Municipal en los programas emprendidos para mitigar el impacto de la pandemia por Covid-19.

Durante la aprobación de la segunda modificación al pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020, el regidor de Morena, Francisco Herrera Murillo solicitó que la Contraloría Municipal inicie una carpeta de investigación para obtener a detalle el uso del recurso destinado a atender la pandemia, para conocer en qué acciones se ha aplicado o se aplicará.

He visto varias situaciones que se han dedicado a combatir esta contingencia, como los que arcos sanitarios, por lo menos el que está cerca de Presidencia es un arco que ya no cumple con la finalidad para la que fue puesta ahí, porque si tú pasas o lo tratas de usar no te cubre al 100% los rociadores, la sustancia que arroja es puramente agua”, destacó.