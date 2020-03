Piden transportistas incentivos y proponen medidas para la sana distancia

León, Guanajuato.- Los empresarios del transporte público de León se suman a la petición de que se destinen incentivos económicos a este sector, ante la baja en el número de usuarios por la contingencia sanitaria.

El presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, recordó que la caída ha sido de un 40% y prevé que llegue hasta un 70%.

Y aunque hasta el momento no se podría hacer una estimación de la afectación económica, dijo que la habrá sin ninguna duda.

No se tienen estimaciones, es algo inédito, estamos haciendo lo posible para que no nos impacte tanto”, expresó Villaseñor Moreno.

Indicó que es importante que se postergue el cobro de créditos y se apliquen otros incentivos gubernamentales a los empresarios del transporte público de León.

Lo estamos solicitando y esperamos respuestas positivas, pero tenemos que hacer el esfuerzo todos, a todos nos va a pegar y no queda más que hacerle frente”, indicó.

Proponen medidas para evitar aglomeraciones

Para evitar aglomeraciones en las centrales de transferencia y paraderos, Daniel Villaseñor hizo un llamado a los dueños de empresas y demás centros de trabajo que aún están operando, para que apliquen un horario de entrada escalonado.

“Nosotros no podemos negar el servicio a los usuarios, decirles que no se suban. Ellos tienen que entrar a sus trabajos y no va a esperar el patrón por guardar esta sana distancia, le va a cargar retardos o descontar el día.

Hacemos este respetuoso llamado a que tanto en entradas como en salidas, para que nos ayuden a mantener esta sana distancia en todos los espacios”, exhortó.

Además, el presidente de los transportistas aseguró que varias veces al día llevan a cabo un proceso de sanitización en las unidades, así como de limpieza de mano de los operadores, para evitar cualquier posible contagio.

Destacó que también se han comprado guantes de látex, cubrebocas y demás material para proteger a su personal.

Estamos en el entendido que tenemos una gran responsabilidad como transporte público, movilizar 950 mil viajes diario en promedio, es todo un tema y si nosotros no nos creemos que somos quizá grandes actores para detener esto, no lo vamos a hacer”.

Finalmente, el presidente de los Transportistas Coordinados hizo un llamado a los usuarios para que cuiden de los dispensadores de gel antibacterial que se colocaron en paraderos y estaciones.

AM