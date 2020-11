Piden viviendas para integrantes de la OPI

Irapuato.- Integrantes de la Organización Proletaria de Izquierda Independiente (OPI) se manifestaron en la entrada de la Presidencia Municipal para pedir al alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, que escuchara sus peticiones, entre las cuales destaca la falta de construcción de viviendas populares por parte del gobierno municipal.

Rigoberto Pérez, integrante de la mesa directiva de la OPI, mencionó que tienen una problemática en el fraccionamiento ‘El Zapote’ pues aseguró que los hijos de la exprimera dama de México, Marta Sahagún, tratan de quitarles dichas propiedades.

Por ello, acudieron a manifestarse para ver la posibilidad de que a través del gobierno municipal, estatal o federal, puedan llegar a un acuerdo con la empresa ‘Plaza Industrial’, la cual construyó dicho fraccionamiento.

Enfatizó que la manifestación la realizaron, ya que han solicitado varias reuniones con el Alcalde y este no los ha atendido.

Indicó que están dispuestos a pagar por las casas un precio justo, pues se encuentran deterioradas, asimismo, denunció que el gobierno municipal tiene bastantes años sin construir viviendas populares.

En cuanto al tema del comercio declaró que quieren respuesta de si les permitirán vender en la temporada de diciembre, pues no tienen certeza de esto.

Entonces los que ya surtimos, los que ya compramos nuestra mercancía para vender, ¿qué vamos a hacer con esa mercancía? debe de haber alternativas (...) no nos han dado ningún apoyo económico, no nos han dado nada, no tenemos nada en concreto para la temporada decembrina”, dijo.