Pierde su casa por no pagar préstamo de $10 mil

León.- Joaquín Sánchez Herrera es un joven obrero que perdió su casa por un préstamo de 10 mil pesos.

Decidió con el apoyo de vecinos realizar una manifestación fuera de la empresa, denominada "Apoyo Económico", que le "quitó" su casa.

Perdió su trabajo y ya no pudo abonar.

Cuando ya no pude darles nada, porque perdí mi trabajo, los abogados iban a mi casa y me amenazaban a mí y a mi familia. Me acusaron de abuso de confianza y abrieron un expediente en el Juzgado Octavo de lo Civil. Hace tres semanas que el juez ordenó el desalojo de la vivienda y me echaron para la calle", relata en su odisea el obrero.