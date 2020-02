Pierde un 'vocho' y gana la solidaridad de los leoneses para recuperarlo

León, Guanajuato.- Elvira Isabel de Alba Manzanares no pudo hacer nada para salvar su "vochito", solamente veía como el fuego arrasaba con su único medio de transporte, para ir a la escuela y al trabajo desde un extremo a otro en esta ciudad.

Cuando pensaba que había perdido todo, llegó la solidaridad de los leoneses a través de las redes sociales.

Su hermana le regaló hace 7 años el vehículo, incluso comentó que el sábado el vehículo salió de su servicio.

Elvira es estudiante de gastronomía, mencionó que su auto es el único medio de transporte para alcanzar a llegar a tiempo a su escuela y trabajo.

Cuando su auto se consumía en llamas, solo una persona se detuvo para apoyarla, pero ya no pudo rescatar sus útiles escolares.

Usuarios de Facebook que se enteraron de lo sucedido han brindado apoyo a la joven con diferentes tipo de autopartes para que Elvira pueda recuperar su Volkswagen.

Volks only wagen es un club que ya contactó a la joven para apoyarla en esta situación.

No existen palabras para agradecer todo esto, de varios club me han hablado y personas aparte me dicen que me apoyan con defensas", explicó Elvira con voz entre cortada.