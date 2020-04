Pierden empleo más de 10 mil guanajuatenses en 26 días

León, Guanajuato.- La pandemia de Coronavirus ha provocado la pérdida de más de 10 mil empleos formales en el estado de Guanajuato en apenas 26 días, así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La dependencia federal detalló que del 13 de marzo al 8 de abril en la entidad se registró la destrucción de 10 mil 872 empleos afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo que mantiene a Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como una de las 10 entidades más afectadas por la crisis económica.

En todo México se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo. Quintana Roo es el estado con la situación más crítica, registró una caída de 63 mil 847 empleos. Le sigue la Ciudad de México (55 mil 591), Nuevo León (23 mil 535), Jalisco (21 mil 535), y el Estado de México cierra los primeros cinco puestos (16 mil 036).

La STPS indicó que las medianas y grandes empresas, es decir, las que cuentan con más de 51 trabajadores son las que han recibido el mayor impacto negativo. En este sector se perdieron 294 mil 389 empleos. Lo que representa el 2.0% del total de puestos de trabajo que generan, que asciende a los 14 millones 798 mil 812.

Entre las micro y pequeñas empresas se han despedido a 52 mil 549 trabajadores asegurados ante el IMSS.

El presidente de la COPARMEX en León, Alberto Ruenes Escoto señaló que la adversa situación económica únicamente permitirá que las empresas puedan sobrevivir por un mes, si no se tiene el apoyo del gobierno federal.

"Es lamentable lo que está pasando, estamos preocupados pero no con los brazos cruzados, las empresas afiliadas a Coparmex estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos por conservar los empleos porque las familias son y serán siempre la prioridad.

Pero sabemos que si la contingencia se prolonga no habrá manera de sostener por mucho tiempo los empleos de todos los trabajadores", dijo.

Comentó que la iniciativa privada es realista y si el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no otorga apoyos para las empresas, el desempleo se va a incrementar.

Agregó que si bien los gobiernos municipales y estatales en Guanajuato han lanzado programas de apoyo importantes, serán insuficientes para afrontar la crisis debido a que la principal carga tributaria es de orden federal.

En nuestro caso Coparmex León aplicamos una encuesta a 1,139 empresas del Estado para poder plantear estrategias a los gobiernos. No todas están afiliadas a Coparmex y la mayoría coincide en que sólo un mes es sostenible su negocio. Está claro, no queremos ser alarmistas pero sí realistas: va a seguir habiendo desempleo mientras no exista apoyo del gobierno federal.