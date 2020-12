Pierden fotógrafos el 70% de sus ingresos

Irapuato.- A pesar de que ya hay permisos para fiestas, los integrantes del Sindicato de Fotógrafos de Irapuato han tenido una disminución del 70% en sus ingresos, mencionó Alejandro Guerrero Aguilar, secretario general del sindicato.

Comentó que durante los seis meses en los que estuvieron sin trabajo su situación económica se vio afectada, por lo que volver a semáforo rojo les generaría problemas en caso de que se cancelen de nuevo los eventos.

Para los fotógrafos mientras estén las escuelas cerradas, no haya fiestas y estén los templos cerrados, no tenemos trabajo, pues prácticamente estamos parados”, dijo.

Algunas de las alternativas que los fotógrafos empezaron a implementar fue la venta de muebles en sus establecimientos o con sus amigos y conocidos.

El fotógrafo resaltó que algunos de sus compañeros padecieron más, pues tienen hijos estudiando y debían seguir pagando las colegiaturas a pesar de no tener trabajo.

Asimismo, contó que aunque los eventos ya se han reactivado muchas de las fechas que tenían confirmadas se aplazaron hasta el siguiente año.

Sobretodo ahorita en diciembre si hay uno que otro contrato para algunos (eventos), pero no es la misma cantidad que antes, mucha gente me pospuso a mi por ejemplo contratos para el siguiente año, hasta que pase todo esto, el trabajo si repuntó, pero no igual a otros años”, agregó.