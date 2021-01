Pierden vuelos a Estados Unidos por falta de prueba de COVID

Estados Unidos.- La nueva disposición para viajar a Estados Unidos que obliga a presentar una prueba negativa de COVID ha generado complicaciones a los guanajuatenses que pretenden volar al país vecino, desde gastos extras de más de 10 mil pesos, hasta posponer sus vuelos.

Los rostros de preocupación, decepción y hasta indignación se ven salir del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, tras recibir la mala noticia de no poder volar debido a que las pruebas que llevan no se adecuan al nuevo requisito.

Desde el martes 26 de enero, todos los pasajeros aéreos de dos años o más deben presentar el resultado negativo de una prueba de COVID para ingresar a Estados Unidos, anunciaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Las pruebas admitidas son las PCR y antígenos realizadas en laboratorio y con un máximo 72 horas de anticipación a la hora de abordar.

El cumplimiento de esta disposición ha generado dolores de cabeza, pues varios guanajuatenses han tenido que hacerse dos pruebas en menos de cuatro días por cancelaciones de vuelos o por no presentar la prueba adecuada.

Trece integrantes de la familia Muñoz viajaron a Chicago. Su primer vuelo salía el 26 de enero, justo el día en que entró en vigor la nueva disposición. Ellos llevaban sus pruebas, pero su vuelo fue cancelado por las fuertes nevadas.

Se reprogramó su viaje para el 27 de enero, pero sus pruebas ya tendrían más de 72 horas, por lo que tuvieron que volverlas a hacer.

Finalmente, pudieron abordar, pero el gasto adicional fue de casi 30 mil pesos más, “sí duele un poquito”, dijo el mayor de sus integrantes.

Flaviano Serrano llegó hace dos meses a su natal Huanímaro para estar con su familia, “cuando vine no se pedía nada de esto”.

Su prueba fue serotópica (de sangre para detectar anticuerpos) y no fue aceptada y tendrá que reprogramar su vuelo, lo “bueno” fue que no le hicieron un cobro adicional.

El caso fue similar para José Morelos. “Supuestamente hacían pruebas ahí en Manuel Doblado, ahí estuve, pero había mucha gente y fui a otro lado y ahí fue donde valió porque me la hicieron de sangre y esa no la valieron”, platicó.

Armando Toledo y su esposa María Toledo ya se disponían a abordar su vuelo hacia Carolina después de visitar a su familia en Pueblo Nuevo.

Pero “nos regresaron ahorita porque tenían que ser pruebas de laboratorio”, dijo molesto Armando.

Su esposa María advirtió: “no vayan con doctores particulares porque supuestamente no aceptan que sean de médicos particulares, sino que tiene que ser por un laboratorio, y nos cobraron mil 300 por cada una de estas y no sirvió de nada”.

El vuelo a Dallas se tuvo que posponer también para Leonor Garza y su esposo Jorge Oliva.

Vengo a León cada tres o cuatro meses y vuelo hacia Dallas. No me la valieron y ahora me la tengo que ir a sacar otra vez porque pasaba de los tres días”.