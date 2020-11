Pintan bardas con mensajes de concientización por pandemia del Covid-19

Irapuato.- Por lo menos 69 bardas a lo largo y ancho de la ciudad de Irapuato han sido pintadas de manera anónima con frases de concientización para la población tras la pandemia por el virus SARS-CoV-2 o mejor conocido como Covid-19.

A finales de octubre fueron vistas algunas bardas cerca de la zona sur de la ciudad, sin embargo, en los últimos días las pintas en bardas se han multiplicado de manera considerable, todas ellas firmadas bajo el hashtag #AccionPoeticaIrapuato y con un número en la parte inferior izquierda de la pinta, el cual sería el número de identificación de cada barda.

“Los Freseros usamos cubrebocas”, “Diciembre me gustó para que te vayas mendigo coronavirus”,”¿A la calle?, No mi ciela”,”Tu y yo quedándonos en casa, no se piénsalo”, son algunos de los mensajes que están pintados en letras negras con fondo en color blanco.

Algunos puntos en donde se han visto las pintas en bardas y obras negras en las principales vialidades de la ciudad, son: el bulevar Solidaridad, avenida Mariano J. García, avenida San Juan, avenida Independencia, Prolongación Guerrero, Insurgentes Sur, entre otras.

Hasta el momento, en redes sociales, ningún grupo partidario, asociación civil o grupo con o sin causa se ha adjudicado las decenas de bardas que han aparecido en la ciudad con estos mensajes.

