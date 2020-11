Plan de desarrollo es camisa de fuerza.- Canadevi en Guanajuato

Guanajuato.- El sector de promoción y desarrollo de vivienda demandó que los planes de desarrollo urbano no pongan una camisa de fuerza al crecimiento de la ciudad.

Es una camisa de fuerza, es bueno el forzar a la redensificación urbana, pero no podemos ponernos una venda en los ojos en que también tenemos que abrir ciertas zonas”, señaló el presidente de la Canadevi (Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda) en Guanajuato, Arturo García Segura.

Así opinó respecto a la reciente actualización realizada al denominado Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) el cual proyecta aprovechar los baldíos urbanos para no extender más la ciudad.

El Programa nos restringe mucho hacia el lado sur y hacia el oriente. Necesitamos un plan más activo, que se mueva a las necesidades de la ciudad. Después de la franja que limita puedes comprar pero no sabes qué usos de suelo te darán", dijo.

Señaló que entienden que la zona sur es reserva agrícola y de recarga acuífera, por lo que no se trata, aclaró, de crecer por crecer, sino hacerlo de una manera ordenada atendiendo zonas donde incluso hay parques industriales o fraccionamientos irregulares, pero no es posible un desarrollo planificado de vivienda popular.

"Toda esa zona se llenó de fraccionamientos irregulares que es lo más caro que le puede suceder a la ciudad. Ya hay una pequeña franja que está autorizada para crecer pero no tal vez hasta donde lo necesite la ciudad", agregó el empresario.

Tierra, por las nubes

Destacó que en tres años hay tierra que encareció hasta en mil por ciento.

Eso hace imposible ofertar vivienda de menos de 500 mil pesos y hace indispensable subsidios públicos directos para los trabajadores, como el programa que lanzó el Gobierno del Estado en León, Irapuato y Celaya, pero es insuficiente.

La redensificación principalmente te va a dar para vivienda media, residencial y residencial plus, por el costo de la tierra, no podemos dejar desamparados a la gente que por necesidad de una casa se va a las orillas a terrenos o fraccionamientos irregulares por tener esa camisa de fuerza", apuntó.

El Presidente de Canadevi sostuvo que los permisos para construir vivienda este año en León cayeron hasta en un 50% y no es por la pandemia, pues al contrario muchas personas en hacinamiento están buscando opciones para salir de casa.

“Los desarrolladores no empezaron a construir vivienda nueva porque no ven una certeza sobre a quién se la van a poder vender, la gente de nivel socioeconómico medio hacia arriba se está esperando a ver qué tasas bancarias, etcétera. Y la gente de menor ingreso no encuentra vivienda porque no la hay”, explicó.

Para incentivar este plan, agregó, se debe considerar un impuesto predial de castigo para los especulares pero también incentivos fiscales para los desarrolladores.

El líder viviendero pidió que PMDUOET se actualice cada tres años, y no cinco, para que los desarrolladores de vivienda tengan certidumbre de las inversiones a realizar.

“No nos da una certeza de lo que necesita la ciudad para crecer”, apuntó.

Arturo García insistió en que el sector vivienda tenga un espacio en el Consejo Directivo del Implan para aportar su visión pues ellos arriesgan su patrimonio.

¿Dónde vamos a construir vivienda?.- Ismael Plascencia

El capitán de los industriales del Bajío, Ismael Plascencia Núñez, "tronó" en contra del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial de León porque limita la posibilidad de desarrollar zonas de vivienda económica.

El 16 de octubre, en reunión del sector de construcción y vivienda con el diputado local presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Guadalupe Vera Hernández, Ismael cuestionó sobre ¿dónde van a construir vivienda popular? si en las zonas permitidas el costo de tierra “se ha encarecido brutalmente”.

Por eso no hay oferta de vivienda de $400 mil o $500 mil, que tanto se demanda.

Hasta el Club León ya se fue para Lagos (en Ciudad Maderas, el 23 de septiembre pasado presentó “La Esmeralda”: Casa Club y Universidad del Futbol)", expresó.

El Presidente de la Concamin Bajío no ocultó su molestia y hasta coraje porque, expuso, las zonas de crecimiento urbano están muy restringidas; en el norte por ser reserva ecológica y al sur como agrícola y hasta industrial, pero no vivienda. Y en la mancha urbana están los polígonos de la industria ladrillera que también los limitan.

"Las ladrilleras violan la ley contaminando, pero por eso nos jodemos todos. Años que hablan de su reubicación, y nada, están paradas cientos de hectáreas”, dijo.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) fue publicado en septiembre pasado y, como eje central, apuesta a una política de densificación para aprovechar las 5,823 hectáreas de lotes baldíos que hoy se encuentran en el primer y segundo contorno de la mancha urbana.

El ex Presidente de la Canadevi en Guanajuato (Cámara de Desarrollo y Promoción de la Vivienda) señaló que aunque el Programa se actualice cada cinco años eso no impide que antes se puedan realizar modificaciones que favorezcan a la ciudad.

En la misma reunión con el legislador y dirigentes de CMIC, Canadevi, Colegios de Ingenieros Civiles y otros, Plascencia Núñez se quejó que no es sólo el Programa un problema, sino los requisitos que la autoridad municipal pide a los desarrollos.

Te piden cosas que qué chiflaos les importan, qué vas a hacer si compras un predio, pues yo sabré. Es atorón, tras atorón, tras atorón, así está cab…”, dijo.

El legislador local Guadalupe Vera ofreció establecer una mesa de trabajo con la autoridad municipal para revisar en dónde es posible ajustar el Código Territorial del Estado y el Programa Municipal para facilitar el desarrollo de la vivienda económica. Y además que los plazos y los requisitos faciliten y no obstruyan las inversiones.

Sin tierra para vivienda

En entrevista para AM, Ismael Plascencia insistió que la ciudad debe abrirse con orden, como es hacia al sur, más aún ante la urgencia de crecimiento y empleos.

"Las limitaciones son demasiadas, si te vas a la zona norte todo es reserva forestal-ecológica, no se puede crecer; si vas al sur, de Loza de los Padres, La Laborcita, toda esa parte, sí se puede pero está restringido por las ladrilleras.

Por el otro está el tema de la vía que no puedes crecer más allá, entonces únicamente te están dejando unas manchas por ahí, que, si bien son muchas hectáreas, se han encarecido brutalmente y no puedes desarrollar la vivienda económica que se requiere. ¿Cuántas casas hay debajo de 800 mil pesos?", anotó.

El densificar la mancha urbana es lo ideal, aceptó, pero el costo de la tierra solamente hace posible vivienda más cara, pero dejas afuera a la mayoría.

Consideró un contrasentido el que en la zona sur se ubican parques industriales (Colinas de León II en Santa Rosa, o PILBA en Santa Ana del Conde) y vivienda no.

"Que se abra la ciudad a otras zonas, de la vía hacia el sur no puedes desarrollar una sola casa al día hoy. Sólo puedes de la vía hacia la ciudad, y se encarece.

Sí puedes hacer industria pero vivienda no, ¿dónde necesitas la vivienda? pues donde está la industria, es incongruente, me voy a ir a trabajar al otro lado y cuánto me gasto y tiempo pierdo, necesitas amarrar industria con vivienda”, concluyó.

HLL