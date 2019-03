Planea Morena resolver legalización del aborto con consulta popular

La legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación no es una prioridad para los legisladores de Morena, señaló la senadora, Antares Vázquez Alatorre, quien además recordó que es un tema que se planea resolver a través de una consulta popular .

Esto luego de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, propusiera en días pasados la creación de un Código Penal Único, que permita legalizarlo.

Antares dijo que desde su punto de vista, tomando en cuenta su profesión de médica, antes de su actividad legislativa, desde la concepción, hay otra vida, que se debe respetar.

Tema controversial

“Estoy muy de acuerdo con que las mujeres tengan derecho a decidir sobre su cuerpo pero el embrión que se desarrolla ahí no es nuestro, es otra persona. Yo no puedo estar a favor del aborto como un mecanismo anticonceptivo ni mucho menos, pero también es un tema de justicia el de las mujeres presas por abortos espontáneos, eso no puede ser”, expresó.

Sin embargo, dijo que el despenalizar el aborto, tampoco implicaría que se esté promoviendo esta práctica y ejemplificó que en la Ciudad de México en donde se llegó a esto desde hace algunos años, el porcentaje de abortos legales no es tan alto.

“Es un tema muy controversial, que creo que tenemos que escuchar, dialogar y finalmente que la gente decida”, concluyó.