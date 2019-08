‘Planta’ director de comunicación a regidores; inicia Contraloría investigación

Celaya, Gto.- El director de Comunicación Social, Francisco Hernández Estrada no acudió a su comparecencia ante la Comisión de Contraloría y se negó a presentar los criterios en la asignación de recursos para publicidad, por lo que la Contraloría Municipal iniciará una investigación por no atender lo que se le solicitó previamente.

A pesar de que se le envió el oficio para solicitar su presencia desde el pasado 22 de agosto, el funcionario municipal mandó un oficio la tarde del jueves al presidente de la comisión, el regidor José Luis Álvarez, en el que explicaba tener compromisos de agenda previamente adquiridos.

El pasado 19 de julio, Francisco Hernández ya había comparecido ante la comisión de Contraloría para explicar las acciones de combate a la corrupción en su dirección, como lo han realizado otros directores.

Sin embargo, los integrantes de dicha comisión le habían solicitado la generación de criterios para la asignación de recursos para la difusión de mensajes institucionales en medios de comunicación además de un análisis de las pruebas de los gastos ejercidos.

Hernández Estrada envió a la comisión cuatro carpetas con los testigos de los gastos ejercidos donde los integrantes de la comisión acordaron analizar su contenido durante las próximas dos semanas.

No obstante, en el caso de la solicitud de generación de criterios para la asignación de recursos, el director de Comunicación Social justificó que son parte de sus facultades de acuerdo con la fracción tres del artículo 74 del Reglamento de Administración para el Municipio de Celaya.

El artículo al que refiere el funcionario es de la jefatura de mantenimiento, responsable del buen uso y funcionamiento de estacionamientos a resguardo del municipio y no de los directores de las dependencias municipales.

Tras el análisis de esta situación, la mayoría de los integrantes de la comisión, a excepción de los ediles panistas, dictaminaron solicitar al pleno del Ayuntamiento que sea quienes le instruyan al titular de Comunicación Social la generación de dichos criterios.

“Para mí es muy importante que la asignación en el tema de recursos para Comunicación Social no esté simplemente a discreción de una sola persona, no debería ser, debe haber criterios que fundamenten el por qué se está ejerciendo el gasto”, dijo el regidor José Luis Álvarez Alfaro.

De igual forma, la Contraloría Municipal iniciará una investigación por una probable responsabilidad por no atender la solicitud de generación de criterios, dictaminada el pasado 19 de julio.

Además, solicitarán al director copias de los contratos con todos los medios de comunicación a quienes se les otorga recursos públicos para la difusión de mensajes y tendrá que comprobar su presencia en el evento por el que no acudió a su comparecencia ante la comisión.

“Al final la discrecionalidad en el uso de recurso pudiese conducir a una política de conducción de la propia prensa que particularmente es lo que me preocuparía mucho en este momento”,

“Considero muy importante revisar en qué términos contractuales se encuentran los servicios que prestan los diferentes medios de comunicación. Me parece que la justificación que él da no me parece que sea lo correcto”

Juan Carlos Oliveros

Regidor del PVEM