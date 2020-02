‘Plantan’ Árbol de la Esperanza por los desaparecidos

Irapuato.- Los familiares de personas desaparecidas del Colectivo “A tu encuentro Irapuato” colocaron un ‘Árbol de la Esperanza’ con la finalidad de demostrar presencia y que el Gobierno Municipal apoye a los parientes de las víctimas.

José Gutiérrez, representante del colectivo, comentó que realizaron la instalación del árbol por el llamado que hizo el presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Comentó que la intención principal es hacer presencia de las víctimas en el municipio, pues se comentaba que los familiares de los desaparecidos no se presentaban.

Mencionó que entre los apoyos que quieren recibir por parte del Ayuntamiento se encuentran becas, atención psicológica para los parientes de los desaparecidos, además se encuentran abiertos a cualquier apoyo que el municipio esté dispuesto a aportar.

Alrededor de 20 familias fueron las que se presentaron para el armado de este árbol simbólico.

José Gutiérrez mencionó que interpondrán una denuncia en contra de la Fiscal de Justicia de la Región ‘B’, Claudia Elizabeth Mota Ávalos, ante la Procuraduría de Derechos Humanos, por el trato que le dio a los familiares de los desaparecidos.

Señaló que esta decisión la tomaron luego de la última reunión que tuvieron con ella como colectivo.

Posterior a esa (reunión) no, como colectivo no (hubo más reuniones), se reunió con algunas familias para revisar su caso y nada más. Pero como colectivo se tomó la decisión de ya no solicitar reuniones por el trato que recibimos y porque posterior a esa reunión hubo familias que en vez de sentirse mejor, empeoraron”, dijo.