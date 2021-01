Plantea OCL 3 propuestas para combatir contagios de Covid en León

León, Guanajuato.- El que haya menos gente en los camiones urbanos; que haya mayor patrullaje en la ciudad, pero no con policías sino otras corporaciones, y el fortalecimiento del mensaje preventivo en las empresas son tres propuestas que hizo Rocío Naveja, presidenta del Observatorio Ciudadano de Léon (OCL) para combatir el alto índice de contagios por Covid-19.

Y es que consideró que “no puede ser que haya gran cantidad de personas en los autobuses urbanos”. En cuanto al mensaje en las empresas, explicó que esto se debe a que sus trabajadores son la gente más activa en la ciudad.

Necesitamos el compromiso de todos para salir de esta pandemia. Los empleos seguirán perdiéndose (…) Por favor, protéjanse, usen cubrebocas y cuiden a sus seres queridos”, exhortó.

Por lo que anunció que como OCL también fortalecerán el perifoneo, buscarán a los empleadores y harán difusión por radio para promover las medidas preventivas.

También hizo un llamado a la Federación a que lleguen de manera urgente las vacunas anti Covid al Estado, pues dijo que “están llegando a cuentagotas”, pero esto en referencia a México como país.

Lo anterior, en conferencia de prensa virtual para anunciar su campaña de promoción para uso permanente de cubrebocas llamada “Salva León. Póntelo”.

Contagiados de Coronavirus podrían llenar el Estadio León

En León había 28 mil 884 personas contagiadas de Covid-19 hasta el 6 enero, lo que equivale a que todo el Estadio León estuviera lleno de enfermos, dieron a conocer Rocío Naveja y Julián Tejada Padilla, integrantes del Observatorio Ciudadano de León.

Compañeros de León, está en nuestras manos, ahorita hay 28 mil personas contagiadas, es el Estadio de León al tope. Imagínense si usamos el cubrebocas podemos cortar el contagio. De ahí la importancia de usar el cubrebocas”, expresó Tejada Padilla.

Rocío Naveja expuso que al 1 de de diciembre pasado había 20 mil 709 leoneses contagiados. Ella no lo dijo, pero esto significa que 8 mil 175 personas se contagiaron sólo en un mes en este municipio.

Un promedio de 12 mil personas que están de luto. Creo que si esos números no nos preocupan, no nos importan, habla de una insensibilidad”.

También refirió que ha habido 2 mil 101 muertes a enero en León, cuando en abril del año pasado hubo 2 muertes; esto significa que en poco más de 9 meses fallecieron más de 2 mil leoneses.

15 colonias siguen a la cabeza de contagios

Rocío Naveja refirió que en León hay 15 colonias que siguen a la cabeza desde hace meses tanto en casos acumulados como en casos activos y son:

“Son 15 colonias de mayor mortandad, de mayor contagio, están generando colapso. Y que no se han movido, eso significa que estas colonias no se han movido desde que empezamos a medirlas hace 22 días, que esas colonias no han tomado medidas.”

Esas colonias deben tener mayor responsabilidad porque tienen mayor movilidad y están generando contagios. Las colonias siguen siendo las mismas, hay una resistencia”, alertó.

También exhortó a no acercarse a personas vulnerables como adultos mayores, con diabetes o hipertensión, porque pueden contagiarlas y mandarlas al hospital.

AM