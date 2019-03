Plataformas digitales son competencia desleal, señalan hoteleros de Guanajuato

León.- Demandan hoteleros de Guanajuato control sobre la renta de habitaciones en casas particulares que se promueven a través de plataformas digitales como Airbnb y HomeAway, la mayoría no cuentan con medidas de seguridad, y son refugio de delincuentes.

Lo anterior luego de que se registrara una explosión en una habitación en renta en Guanajuato capital, que dejó cuatro jóvenes heridos de gravedad y que no contaba con registro alguno.

El coordinador estatal de Hoteles y Moteles de León, Eduardo Bujaidar Muñoz, dijo que no sólo se han convertido en una competencia desleal para el sector hotelero, sino lugares inseguros que no cuentan con instalaciones adecuadas, donde no se solicita el registro de las personas.

Añadió que cualquier persona que tenga cuartos desocupados en su casa se promueve a través de estas plataformas, y no hay quien los regule, ni los supervise.

Las plataforma aceptan todo tipo de cuartos que quieran promoverse, pero no hay ninguna regulación, supervisión, certificación, nada absolutamente.

“Están en el limbo. Son una competencia desleal porque no pagan impuestos, y no hay supervisión ni de autoridades sanitarias, ni de Protección Civil”, subrayó Bujaidar.