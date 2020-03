Plazas públicas no serán cerradas, sólo delimitarán para limpiar

Irapuato.- Las plazas públicas en la zona centro no serán cerradas, sólo se delimitarán mientras se realiza la limpieza como medida preventiva por el Covid-19, señaló el Coordinador del Centro Histórico, Daniel León Morales.

La tarde del domingo, una zona de la Plaza Principal fue cerrada con cintas amarillas para ejecutar las acciones de saneamiento, sin embargo, hubo ciudadanos que, pese a la delimitación, decidieron meterse a ocupar bancas y espacios cerca de la fuente.

Las cintas amarillas permanecieron hasta el lunes, sin presencia de ciudadanos dentro de las zonas delimitadas.

León Morales comentó que la acción de delimitar las plazas públicas no será definitiva y que lo único que buscan es que el primer cuadro de la ciudad se encuentre limpio.

Estuvimos limpiando con agua y cloro, no podíamos tener a la gente ahí, obviamente no los estamos obligando a que se retiren, les estamos pidiendo que cumplan con las recomendaciones, estamos en la Fase 1, les pedimos que no se aglomeren”